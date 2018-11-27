İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Türkiye'de 7 milyar dolarlık Fransız yatırımı var ama bizim için en önemli şey, Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı yolculukta Fransa'nın desteğini de arkasında görüyor olması lazım." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) girişimiyle, Avrupa Birliği-Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik, siyasal ve kültürel iş birliğini desteklemek amacıyla kurulan Institut du Bosphore'un (Paris Bosphorus Enstitüsü) 9. Yıllık Semineri, "Avrupa-Fransa-Türkiye: Akıllı Bir Gelecek İçin İlham Hikayeleri" ana temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, yaptığı konuşmada, Fransa'nın Türkiye'nin müttefiki olduğunu belirterek, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde Fransa'nın destekleyen konumda olması gerektiğini söyledi.

Bu konunun Türkiye için önemine işaret eden Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Bugün Fransa ile Türkiye arasında karşılıklı 12 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Türkiye'de 7 milyar dolarlık Fransız yatırımı var ama bizim için en önemli şey, Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı yolculukta Fransa'nın desteğini de arkasında görüyor olması lazım. Üyelik sözcüğünün üzerine özellikle basmak istiyorum çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birkaç kez 'Özel İlişki'den, 'Ayrıcalıklı Ortaklık'tan söz etti. Bu sözde ayrıcalıklı ortaklık, bizim için ne adil ve kabul edilebilir bir ortaklıktır, ne de Türkiye için bir ayrıcalıktır. "