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Paris Bosphorus Enstitüsü Bilim Kurulu, Paris’te toplandı

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 12:50 | Son Güncelleme

Paris Bosphorus Enstitüsü Bilim Kurulu, bugün Bilim Kurulu Eş- Başkanı Augustin de Romanet ve Enstitü Başkanı Bahadır Kaleağası’nın başkanlığında Paris’te toplandı

İSTANBUL (AA) - Paris Bosphorus Enstitüsü (Institut du Bosphore) Bilim Kurulu bugün Paris’te toplandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) açıklamasına göre, Paris Bosphorus Enstitüsü (Institut du Bosphore) Bilim Kurulu bugün Bilim Kurulu Eş- Başkanı Augustin de Romanet ve Enstitü Başkanı Bahadır Kaleağası’nın başkanlığında Paris’te toplandı.

Fransa eski Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, AXA Global Re Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Lejeune, Horoz Bolloré Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Bilim Kurulu üyesi Parlamenterler Laurence Dumont ve Helene Conway Mouret ile birlikte iş dünyası liderleri, kanaat önderleri, medya ve akademik dünyadan otuzu aşkın Fransız ve Türk üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda “31 Mart Yerel Seçimleri Sonrasında Türkiye Ekonomisinin Görünümü” ve “Sarı Yelek Protestolarının Ötesinde Avrupa Parlamentosu Seçimleri Öncesinde Dünyada Yükselen Popülizm Eğilimleri” konularında iki oturum düzenlendi.

TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu ve Fransa’nın önde gelen ekonomisti, köşe yazarı Nicolas Baverez’ın sunumlarının ardından tartışma bölümüne geçildi.

Bilim Kurulu üyeleri Paris Bosphorus Enstitüsü’nün Fransa-Türkiye ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri perspektifinde uluslararası gündemdeki konulara eğilmesine devam etmesinin önemini vurguladı. Önümüzdeki dönem programı çerçevesinde gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları, seminerler, Institut du Bosphore – Sciences Po “Bophorus Prize” ve Institut du Bosphore Series başlıklı yayın dizisi aracılığıyla Transatlantik ilişkilerde yaşanan çalkalanmanın küresel sisteme olan etkileri ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinden sonra ortaya çıkacak siyasi tablo üzerinden AB’nin geleceği ve Türkiye gibi aday ülkeler ile ilişkilerine etkileri konularına öncelik verecek.

Toplantı sonrasında Paris Bosphorus Enstitüsünün kuruluşunun 10. Yılı vesilesiyle birçok kanaat önderi, Senatör ve Parlamenterin katılımıyla bir kokteyl düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, “Muazzam değişimler çağındayız. Uluslararası ilişkileri belirleyen etkenler her alanda, ABD ile Çin arasında yapay zeka teknolojileri rekabeti, küresel ticarette korumacılık ile liberaller arasındaki eğilimler, savunma sanayiinde, enerjide, sağlıkta yeni teknolojiler, göç hareketleri ve eş zamanlı olarak Avrupa'da farklılaştırılmış entegrasyon çerçevesinde daha esnek kurumsal yapı arayışları. Türkiye-Fransız ilişkileri açısından da Institut du Bosphore'un biraraya getirdiği siyasi, ekonomik ve akademik çevrelerin veri, analiz ve görüş paylaşımı günümüzde çok daha değer kazandı ve ufuk açıcı olmakta. Güçlü bir Avrupa dünya için iyidir, daha iyi işleyen AB-Türkiye ilişkileri için de Paris-Ankara ekseninde ilişkileri sorunlar değil, fırsatlar odaklı kılma zamanı çoktan geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kurulu Eş Başkanı Augustin de Romanet ise Fransa ile Türkiye’yi bir araya getiren bağların yüzyıllar süren diplomatik bir geleneğin mirası olduğunu belirtti. Romanet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı yaklaşırken Paris Bosphorus Enstitüsü gibi ikili girişimler ve açık, şeffaf bir tartışma ortamıyla bu mirasın onurlandırılması gerektiğini aktardı. Enstitü Başkanı Bahadır Kaleağası, Fransa’nın önde gelen ekonomisti Sciences Po Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Jean Pisani Ferry ve Fransa Ekonomi Bakanlığı Siyaset Danışmanı Charles Sitzenstuhl ile bir araya geldi. Aynı gün Institut du Bosphore heyeti, Schneider Global Innovation Hub’ı ziyaret ederek küresel enerji ikilemi ve akıllı binalarda interaktif teknoloji konularında bilgi aldı. Heyet 19 Nisan günü Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’yı ziyaret etti.

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