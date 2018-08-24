Paris dünyanın en pahalı şehri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan araştırmada, tüm yıldız kategorilerinde ortalama oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. Paris gecelik ortalama 263 avro ile konaklamada dünyanın en pahalı şehri olurken İstanbul’un gecelik konaklama fiyatı ise ortalama 88 avro olarak gerçekleşti.

TÜROB, dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in yaz dönemine ilişkin tüm kategorilerdeki otel fiyat verilerinden hareketle yaptığı araştırmada, konaklamada dünya çapında en pahalı şehirleri belirledi.

Buna göre oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. En pahalılar listesinde ilk 20 sırasında Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olması dikkati çekerken, ortalama doluluk oranının yüzde 88 olduğu Paris’te ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 263 avroya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu.