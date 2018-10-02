İSTANBUL (AA) - Toyota, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda tamamen yenilenen Corolla Touring Sports'un dünya lansmanını gerçekleştirerek, aynı zamanda Yaris modelinin 20. yılını ilk kez burada gösterdiği iki özel modelle kutladı. Toyota ayrıca yeniden Avrupa'ya dönen Camry Hybrid'in ve yeni RAV4'ün Avrupa prömiyerlerini de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda tamamen yeni bir tasarıma ve altyapıya sahip olan station wagon Corolla Touring Sports modelini sergiledi.

Bu yıl Cenevre'de beğenilere sunulan hatchback modelinin yanına katılan Touring Sports, Corolla modelinin sportif ve akıcı tasarım diliyle birlikte çok yönlü pratik çözümü ile ilgi odağı oldu. Toyota aynı fuarda Corolla hatchback modelini de görücüye çıkardı.

Toyota Corolla TS'te kendi kendine şarj olan 1.8 litre hibrit ve 1.2 litre 116 HP güç üreten turbo benzinli versiyon seçeneği yer alacak. 122 HP güce sahip geliştirilmiş 1.8 litre hibrit güç ünitesi, sessiz sürüşü ve kendi kendini şarj eden hibrit sistemin düşük kullanım maliyetiyle ön plana çıkıyor.