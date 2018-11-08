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“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

Ünlü kalem markası Parker'ın kurucusu George S. Parker’ın 3’üncü kuşaktan torunu Geoffrey Parker, Parker’ın kuşaktan kuşağa canlı tutulmasının nedeninin "merak tutkusu" olduğunu vurguladı.

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Ünlü kalem markası Parker'ın kurucusu George S. Parker’ın 3’üncü kuşaktan torunu Geoffrey Parker, Parker’ın kuşaktan kuşağa canlı tutulmasının nedeninin "merak tutkusu" olduğunu vurguladı.
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen Penfest Kalem Feestivali'nde Parker, "Büyük büyükbabam seyahate, dedem havacılığa ben de tarihe meraklıyım. Bu da Parker’ı hep canlı tuttu” dedi.
Londra’da bulunan Parker Müzesi’nin kurulmasında da öncü rol üstlenen Geoffrey Parker, bu işi sürdürmesinin genlerinde yatan meraktan kaynaklandığını belirtti ve şöyle devam etti:
“Ben tarihe olan merakımı bu işle bütünleştirerek hep daha iyisini yapmaya çalıştım. Sahip olduğumuz merak konusu her zaman Parker’ı da canlı tuttu ve nesilden nesile aktarılmasını sağladı.
“Büyük büyük dedem Janesville Wisconsin’in çok kırsal bir yerinde doğmuş ve babası bahçıvanmış.
“Daha sonra kendi çiftliklerini işletmişler. Ancak 20 yaşına geldiğinde evi terk etmiş ve en büyük tutkusu olan seyahat etmeyi seçmiş.
“Bu sırada iş imkanı yüksek olduğu için telgrafçılık öğrenmiş. Demiryollarında işe girmesine rağmen istemediği bir yere tayin olmuş. Telgrafçılık öğrendiği okulu arayarak eğitmen olmak istemiş ve kabul edilmiş.
“Kazandığı ona yetmeyince bir kalem şirketinde satış elemanı olarak çalışmaya başlamış. Öğrencilerine de sık sık bu kalemlerden satıyormuş. Fakat sattığı kalemler akmaya, sıçramaya başlayınca sorumluluk hissiyle onları tamir etmiş.
“Kalem onarma işinde ilerleyince ‘Neden kendi kusursuz kalemlerimi üretmiyorum?’ diye düşünerek henüz 25 yaşındayken Parker’ın temellerini atmış.
“Ancak bir düzinenin yarısı kadar kalem üretebilirken bir sigortacının bin dolarlık yatırımı ile işlerini büyütmüş. Ve her zaman daha iyi kalem üretmek gayesi ile hareket etmiş.”
Parker’ın Birleşik Krallık'ta iki kez "Kraliyet Arması" ile ödüllendirildiğini de belirten Geoffrey Parker, markanın 20’nci yüzyılın en bilinen ve taklit edilen dolmakalem üreticisi olduğunu da söyledi. (Fotoğraflı)

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı

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