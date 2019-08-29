"Parklarımızı, refüjlerimizi yerli bitki süslesin"

MUSTAFA ÇALKAYA - Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, belediyelerin yerli bitki kullanması için ortak karar alınması gerektiğini belirterek, "Kaynaklarımız yurt dışına gitmemeli, yerli üretici kazanmalı. Türk üreticisi ülkemizi yerli bitkiyle donatmaya hazır. Parklarımızı, refüjlerimizi ithal değil, yerli bitki süslesin." dedi.

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle büyükşehir belediyelerinde ithal bitki kullanımı alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Süs bitkileri sektörü olarak belediyelerin alım programlarını önceden öğrendikleri takdirde kendi üretim planlamalarını yapabileceklerini ifade eden Dündar, talebin tamamının en kaliteli yerli bitkilerle ve ithalattan çok daha az maliyetle karşılanabileceğini bildirdi.

Dündar, Avrupa Birliği ülkelerine her geçen yıl artan oranlarda ihracat yapıldığına işaret ederek, "Hollanda, İngiltere, Almanya, İtalya ve Türk cumhuriyetleri bizden bitki alıyor. Hal böyleyken kaynaklarımız fahiş birim fiyatlar ödenerek yurt dışına gidiyor. 2018'de 61 milyon dolar ithalat yapılmış." diye konuştu.