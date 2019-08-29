FİNANS

"Parklarımızı, refüjlerimizi yerli bitki süslesin"

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar: - "Belediyelerin yerli bitki kullanması için ortak karar alınması gerekiyor" - "Kaynaklarımız yurt dışına gitmemeli, yerli üretici kazanmalı. Türk üreticisi ülkemizi yerli bitkiyle donatmaya hazır. Parklarımızı, refüjlerimizi ithal değil, yerli bitki süslesin"

MUSTAFA ÇALKAYA - Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, belediyelerin yerli bitki kullanması için ortak karar alınması gerektiğini belirterek, "Kaynaklarımız yurt dışına gitmemeli, yerli üretici kazanmalı. Türk üreticisi ülkemizi yerli bitkiyle donatmaya hazır. Parklarımızı, refüjlerimizi ithal değil, yerli bitki süslesin." dedi.

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle büyükşehir belediyelerinde ithal bitki kullanımı alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Süs bitkileri sektörü olarak belediyelerin alım programlarını önceden öğrendikleri takdirde kendi üretim planlamalarını yapabileceklerini ifade eden Dündar, talebin tamamının en kaliteli yerli bitkilerle ve ithalattan çok daha az maliyetle karşılanabileceğini bildirdi.

Dündar, Avrupa Birliği ülkelerine her geçen yıl artan oranlarda ihracat yapıldığına işaret ederek, "Hollanda, İngiltere, Almanya, İtalya ve Türk cumhuriyetleri bizden bitki alıyor. Hal böyleyken kaynaklarımız fahiş birim fiyatlar ödenerek yurt dışına gidiyor. 2018'de 61 milyon dolar ithalat yapılmış." diye konuştu.

Tüm belediyelerin yerli bitki kullanması için ortak karar alınması gerektiğini vurgulayan Dündar, "Alım garantili üretim sistemine geçilmeli. Kaynaklarımız yurt dışına gitmemeli, yerli üretici kazanmalı. Türk üreticisi ülkemizi yerli bitkiyle donatmaya hazır. Parklarımızı, refüjlerimizi ithal değil, yerli bitki süslesin." ifadelerini kullandı.

- "Yeşil alanlara daha iyi bakılması için hazırız"

Dündar, yapılan çalışmalarda en önemli hususun sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında belediyelerin veya kara yolları ekiplerinin diktiği bitkilerin önemli bir kısmı bakımsızlıktan kuruyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu, belediyelerimizin bakabilecekleri kadar yeşil alanda, bakabilecekleri kadar bitki dikmeleridir. Biz SÜSBİR olarak belediyelerimiz başta olmak üzere, tüm kurumlarımızda çalışan teknik elemanlara eğitim verebiliriz. Yeşil alanlara daha iyi bakılması için hazırız."

Dündar, millet bahçelerinde de ithallere göre daha ekonomik yerli bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Ahmet Dündar SÜSBİR yerli süs bitkisi

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