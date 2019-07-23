Parola hırsızlarından etkilenen kullanıcıların sayısı yüzde 60 arttı

İSTANBUL (AA) - Siber güvenlik şirketi Kaspersky, parola hırsızlarından etkilenen kullanıcıların sayısının bu yıl yüzde 60 arttığını ortaya koydu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, parola hırsızları (PSW), kullanıcıların gizliliğini sabote etmek isteyen siber suçluların en sık başvurduğu silahlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Bu zararlı yazılımlar çeşitli yöntemler ile kullanıcıların web tarayıcılarındaki verileri toplarken, genellikle çevrim içi hesaplara erişim için kullanılan hassas bilgiler içeren bu veriler arasında kayıtlı parolalar, otomatik doldurma verileri ve kayıtlı ödeme kartları bulunuyor.

Ayrıca, bu kategoriye dahil bazı zararlı yazılımlar, web tarayıcılarındaki çerezleri, belirli bir konumdaki kullanıcı dosyalarını (örneğin kullanıcının masaüstü) ve mesajlaşma hizmetleri gibi uygulamaların dosyalarını da çalmak için tasarlanıyor.

Verilen bilgiye göre, Kaspersky, son 6 ay içinde Avrupa ve Asya'da parola hırsızı faaliyetlerinin büyük oranda arttığını tespit etti. Bu zararlı yazılım türü en çok Rusya, Hindistan, Brezilya, Almanya ve ABD’deki kullanıcıları hedef aldı.