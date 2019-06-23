FİNANS

"Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2019 22:25 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor" - "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." ifadesini kullandı.

Varank, Anadolu Ajansının seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Seçim yayıncılığının zor olduğunu belirten Varank, "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor. Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AA İstanbul seçimleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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