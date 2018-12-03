FİNANS

Paşabahçe Eskişehir'de ilk mağazasını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 16:53 | Son Güncelleme

Paşabahçe Eskişehir'de ilk mağazasını açtı

ESKİŞEHİR (AA) - Şişecam Topluluğu şirketlerinden Paşabahçe Mağazaları AŞ, Türkiye'nin dört bir yanında açtığı mağaza ağına Eskişehir'i de ekledi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cassaba Modern Alışveriş merkezinde 284 metrekarelik bir alana kurulan kentin ilk Paşabahçe mağazasında el imalatı yüzlerce ürünün yanı sıra vazolardan kaselere, kupalardan çerçevelere, mumluklardan dekoratif minderlere kadar evleri güzelleştirecek çok sayıda ürün alternatifi müşterilere sunuluyor.

Mağazada, dünyanın en büyük üç cam ev eşyası üreticisinden biri olan Şişecam Topluluğuna ait Nude markası ve Cabare ürünleri de satışa sunuluyor.

Tarih-kültür-cam koleksiyonlarının 13'üncüsü olan Camda Dünya Mirası koleksiyonunun sınırlı sayıda üretilen ürünlerinin de yer aldığı mağazada, sudan ilham alınarak tasarlanan yeni Omnia su koleksiyonu da tasarım ve cam tutkunlarını bekliyor.

Ayrıca Emel Başdoğan, Selçuk Demirel, Aydın Boysan gibi ünlü isimlerin fikir ve çizgilerini taşıyan "İmza" serisine ait seçili parçalar da müşterilerle buluşuyor.

Eskişehir ile mağaza sayısını 53'e çıkaran Paşabahçe, müşterilerine keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir mağaza Paşabahçe

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