FİNANS

Pastayı dondurdu, dünya devlerine rakip oldu

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Pastayı dondurarak soğuk zincir içerisinde raf ömrü 1 yıla ulaşan katma değerli bir ürün haline getiren girişimci Çetin Vuraloğlu, 3 ay önce Kocaeli'de faaliyete geçirdiği ikinci fabrikasıyla ihracat yaptığı ülke sayısını 12'den 30'a çıkardı - Ürettiği donuk pastaları tüketiciye doğrudan ulaştırmak adına yeni bir marka oluşturan Vuraloğlu, 2023'e kadar 12 ülkede "take a way" konseptinde hizmet veren 400 kahve-pasta mağazası açmayı hedefliyor - BEŞÜZZİ Pasta Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Vuraloğlu: - "Türkiye'de faaliyet gösteren küresel kahve-pasta mağazaları yoluyla halkımızın cebinden her yıl milyonlarca dolar yurt dışına gidiyor. Kurduğumuz 'take a way' konseptli yeni markamızla hem bu kaynağın ülkemizde kalmasını hem de dünyanın önde gelen oyuncularından biri haline gelerek ihracatımızı katlamayı hedefliyoruz" - "Biz Kocaeli'den ABD'ye pasta gönderiyoruz. Bugün New Jersey'de, Seattle'da, New York'ta pastalarımız var. Bu bizim için müthiş gurur verici bir şey"

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Ön soğutma işlemi uygulayarak soğuk zincir bozulmadan 1 yıl taze kalabilen dondurulmuş pasta, cheesecake ve tatlı ürünleri imal eden ve Amerika'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki 30 ülkeye ihracat yapan Çetin Vuraloğlu, tüketiciye doğrudan ulaşmak için kurduğu "take a way" (paket servisi) konseptli yeni markasıyla 2023'e kadar 12 ülkede 400 mağaza açmayı hedefliyor.

BEŞÜZZİ Pasta Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Vuraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en büyük donuk pasta fabrikalarından birini 3 ay önce Kartepe'de hizmete açtıklarını, şu an toplam 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip 2 ayrı fabrikada üretim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Yeni fabrikalarını açmadan önce 70 çalışanla ayda 10 milyon porsiyon üretim gerçekleştirdiklerini, şu anda 160'a yakın çalışanla aylık 18 ila 22 milyon adet arasında dilim pasta ürettiklerini belirten Vuraloğlu, Avrupa'nın en büyüklerinden olan yeni fabrikaları kasım ayında tam kapasiteye ulaştığında, üretim performanslarını da 35 milyon dilime çıkarmış olacaklarını kaydetti.

Vuraloğlu, "Yeni fabrikamızla ihracat yaptığımız ülke sayısını 12'den 30'a çıkardık. Bugün Amerika'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya kadar ürünlerimiz gidiyor. Biz Kocaeli'den ABD'ye pasta gönderiyoruz. Bugün New Jersey'de, Seattle'da, New York'ta pastalarımız var. Bu bizim için müthiş gurur verici bir şey." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yerli marka" çağrısından ilham alarak, ürettikleri pastaları tüketiciye direkt ulaştırmak için "Cake Station Coffee" markasını kurduklarına dikkati çeken Vuraloğlu, şöyle devam etti:

"Küresel bir marka olma hedefiyle yola çıktık. Türkiye'de faaliyet gösteren küresel kahve-pasta mağazaları yoluyla halkımızın cebinden her yıl milyonlarca dolar yurt dışına gidiyor. Kurduğumuz 'take a way' konseptli yeni markamızla hem bu kaynağın ülkemizde kalmasını hem de dünyanın önde gelen oyuncularından biri haline gelerek ihracatımızı katlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yurt içi pazarda 2018'in sonuna kadar 20, 2019 sonuna kadar da 100 şube açacağız."

- "12 ülkede 400 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz"

Çetin Vuraloğlu, 2018'de sadece pasta bölümünden Türk ekonomisine sağlayacakları döviz getirisinin 6 milyon dolar civarında olmasını öngördüklerine değinerek, "Coffee shop bölümünde de hem master franchise hem de mağazalara verilecek ürünlerin gelirlerinin toplam tutarı 12-13 milyon dolar olacak. 2019 yılında her iki kanalda ülkemize toplam 20 milyon dolar katma değer sağlayacağız." dedi.

"2023'e girdiğimizde 250'si Türkiye'de olmak üzere 12 ülkede master franchise yöntemiyle toplam 400 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz." diyen Vuraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an 2 ülkeyle master franchise görüşmelerimizi bitirdik. Franchise bedeli olarak her bir ülke için ikişer milyon dolardan toplam 4 milyon dolar ülkemize döviz getirdik. Bunun dışında, 2023 yılında aylık ortalama 140 milyon (dilim) pasta üretmeyi hedefliyoruz. Yurt dışında 200-250 mağazaya ulaştığımızda her şubenin günlük bin dolar ciro yaptığını düşünecek olursak sadece yurt dışı pasta-kahve mağazası kanalında aylık 6 milyon dolar, yıllık da 72 milyon dolar ciroya ulaşacağız. Bu 72 milyon doların 30-35 milyon doları direkt Türkiye'ye gelmiş olacak. 'Take a way' konseptinde dünyanın en büyük 10 markasından biri haline gelmeyi hedefliyoruz."

- "Uzun vadeli hedefimiz 80 ülkeye ihracat"

Vuraloğlu, Avrupa'nın en iyi şefleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Toplamda 30'a yakın şefimiz var. Bu şeflerimizin çıkarttığı özel kekleri hem piyasadaki büyük zincirlere hem de bayilerimize satıyoruz. Bunun dışında yeni oluşturduğumuz markaya özel ürünler üretiyoruz. Bunlar sadece şubelerimizde olacak, başka hiçbir yerde bulunmayacak. Mesela dağ çilekli pastamız var. Bu pastalarda kullandığımız çilekleri Sakarya'da ektiriyoruz. Çiftçimizden yılda toplam 200 ton meyve alımı yapıyoruz. Böylece çiftçimize de katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Uzun vadeli hedeflerinin 100 bin metrekarelik alan üzerinde entegre bir tesis kurmak olduğunu belirten Vuraloğlu, 2023'ten sonra tüm pastacılık ürünlerini üreterek 80 ülkeye ihracat yapmayı planladıklarını ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
donuk pasta ihracat Kocaeli

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