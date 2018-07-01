"Patates fiyatlarındaki artış geçici"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda markette en fazla fiyat artışının yüzde 110,82 ile kuru soğanda görüldüğünü, bunu yüzde 50,73 ile patates, yüzde 38,91 ile domatesin izlediğini belirtti.

Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, haziranda markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünlerin kuru soğan ile patates, fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise kiraz ve şeftali olduğunu ifade etti.

Bu dönemde market fiyatlarında en fazla düşüşün yüzde 39,03 ile kirazda görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 35,50 ile şeftali, yüzde 31,76 ile karpuz, yüzde 19,53 ile patlıcan ve yüzde 16,59 ile yeşil fasulyenin izlediğini bildirdi.

Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 110,82 ile kuru soğanda görüldüğüne işaret ederek, bunu yüzde 50,73 ile patates, yüzde 38,91 ile domates, yüzde 22,10 ile limon, yüzde 19,86 ile salatalık, yüzde 13,15 ile sivri biber, yüzde 12,47 ile kabak, yüzde 11,45 ile Antep fıstığının takip ettiğini aktardı.

Haziranda üretici fiyatlarında yüzde 39,29 ile fiyatı en fazla düşen ürünün şeftali olduğunu belirten Bayraktar, şeftaliyi yüzde 33,33 ile kiraz, yüzde 20,84 ile patlıcan, yüzde 14,81 ile karpuz, yüzde 13,28 ile yeşil fasulyenin izlediğini ifade etti.