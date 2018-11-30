FİNANS

Patates üreticisine yağmur engeli

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, son zamanlarda yağan yağmurların tarlaları çamur deryasına çevirmesi, patates üreticilerinin 'güz hasadı' yapmalarını zorlaştırdı.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, son zamanlarda yağan yağmurların tarlaları çamur deryasına çevirmesi, patates üreticilerinin 'güz hasadı' yapmalarını zorlaştırdı. Üretici ürününü tarlada çürümekten kurtarmak için çaba sarf ederken, patatesin tarladaki toprak altı fiyatı kilo başına kalitesine göre 15 ila 25 kuruş arasında arttı. Patates, 1,5- ila 1,8 lira arasında fiyatlarla satılmaya başlandı. Türkiye'nin patates ihtiyacını karşılayan en önemli merkezlerden Ödemiş'te yılın ikinci hasadında son yağmurlar nedeniyle sıkıntı yaşanmaya başlandı. Güz mahsulü olarak adlandırılan, ağustos ayında ekilip kasımda hasat edilen ikinci üründe verim bu yıl zaten düşükken, bir de tam patateslerin toplanacağı dönemde yağan yağmurların tarlaları suyla doldurması, üreticileri zor durumda bıraktı. Çamur nedeniyle tarlalarına girmekte zorlanan köylüler, 3-4 aylık emeklerinin boşa gitmesi ile karşı karşıya kaldı. Bazı üreticiler, patateslerin tarlada kalmaması için yağmura rağmen çalışmalarını sürdürdü. Üreticinin çamur nedeniyle tarlasına girememesi nedeniyle piyasada patatesin azalması ve hasat maliyetinin artması, fiyatlara da yansıdı. Patates fiyatları toprak altında kalitesine göre 15 ila 25 kuruş arasında artış gösterdi. Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, "Ödemiş ve yöresinde ovada patateste yaz ve güz olmak üzere yılda iki mahsul alınmakta. Ödemiş'te ilk patates hasadı mayıs ayında başlar, 15 Temmuz'a kadar sürer. Temmuz ayının 15'inden sonra da bizim yaylalarımızda patates yetiştirmeye devam edilir. İkinci ürün dediğimiz kışlık patateste ise hasat kasım ayında başlar, ocak ayına kadar devam eder" dedi. Ödemiş Hali esnaflından Eyüp Gürçay ise şu an üreticiden patatesi kalitesine göre kilosunu 1,5 ila 1,8 liraya satın aldıklarını belirtip, "Bunun üzerine 200 kuruş işçilik koyuyoruz. Böylece bize kalitesine göre kilosu 1,7 ile 2 lira maliyeti oluyor. Halde toptan olarak bu patatesi kilosu 2,1 ile 2,2 liradan satıyoruz. Pazarcılar ise kalitesine göre 3 kilosu 10 veya 4 kilosunu 10 liradan satıyor. Fiyatlar biraz daha aşağıda olabilir ama yağmurda üreticiler çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Çamur olduğu için tarlalara girilemiyor. Bu da maliyetleri ister istemez biraz da olsa artırıyor. Güz patatesi yeni söküdüğü için fazla durmaz, en fazla bir ay dayanır" diye konuştu.

Üniformanın ardında bakın nasıl bir hayat var?Üniformanın ardında bakın nasıl bir hayat var?
Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldiTürkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi
Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyorKonaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Çetinkaya: Enflasyonun hedeflere yakınsaması beklenmektedir

Çetinkaya: Enflasyonun hedeflere yakınsaması beklenmektedir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

Türkiye'ye 10 ayda 41 milyondan fazla turist geldi

Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Patates üreticisine yağmur engeli

Patates üreticisine yağmur engeli

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.