Patates ve soğan fiyatı hasatla düşecek

DENİZ ÇİÇEK/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patates ve soğan fiyatlarının düşüşü için hasat döneminin beklediğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde Niğde'nin Altunhisar, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar, Bursa'nın İnegöl bölgelerinde başlayacak hasatla fiyatlar normal seviyelere iner." dedi. Bayraktar, AA muhabirine, patates ve soğan fiyatlarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Market raflarındaki kuru soğan ve patates fiyatlarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 5-6 liraya kadar yükselmesinin ülke gündemini meşgul ettiğine dikkati çeken Bayraktar, kışlık patatesin, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bunun da depo ömrünü azaltması nedeniyle piyasadan daha erken çekildiğini söyledi. - "Hastalık verimi düşürdü" Bayraktar, depodaki patatesin bitmesinin ardından erkenci çeşitlerin piyasaya sürülmeye başlandığına işaret ederek, "Halihazırda arz Adana, Hatay ve İzmir illerimizden sağlanıyor. Patates üretiminde Adana yüzde 5, Hatay yüzde 3,1, İzmir yüzde 8,3 pay alıyor. Bu dönemde arz kısıtlı bir alandan, kısıtlı miktarda temin ediliyor. Ayrıca, Adana ve Hatay'da hasadın sonuna gelindi. Bu duruma, Hatay'da hastalık nedeniyle patatesteki verimlilik düşüşüyle Ödemiş'te ekim alanlarındaki daralma da eklenince fiyatlarda artış yaşandı." diye konuştu.

Fiyatlardaki artışın geçici olduğunu vurgulayan Bayraktar, artan hava sıcaklıklarıyla hasadın 15 gün öne geldiğini bildirdi. Bayraktar, Afyonkarahisar'da az da olsa hasadın başladığını dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Önümüzdeki günlerde Niğde'nin Altunhisar, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar, Bursa'nın İnegöl bölgelerinde başlayacak hasatla fiyatlar normal seviyelere iner. Patateste piyasaya sürülen ürünle birlikte fiyatlar 5 liradan 3,5 liraya, bazı yerlerde 2 liraya kadar gerilemiştir. Suriye'den getirilen patatesin de fiyat düşüşünde belli oranda etkisi vardır. Patates fiyatları her ne kadar marketlerde 2-3,5 lira dolaylarında seyretse de üreticide 1,6-1,8 lira bandındadır. Üreticilerimiz sözleşmeli üretim yapan fabrikalar ve büyük tüccarların düşük fiyat baskısıyla karşı karşıya kalmışlardır. Beklentimiz, önümüzdeki günlerde daha da artacak hasatla üreticimizin alıcılara karşı korunmasıdır." - "Ekim alanlarındaki daralma etkili oldu" Soğanda ise Adana ve Hatay'da hasadın sonuna yaklaşıldığını, ekim alanlarındaki daralmayla birlikte fiyatların artış gösterdiğini belirten Bayraktar, "Amasya'da erkenci çeşitlerin hasadı başlamıştır. Fiyatların hasatla düşmesi beklenmektedir." diye konuştu.