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Patates ve soğan fiyatı hasatla düşecek

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Önümüzdeki günlerde Niğde'nin Altunhisar, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar, Bursa'nın İnegöl bölgelerinde başlayacak hasatla fiyatlar normal seviyelere iner" - "Soğanda ise Amasya'da erkenci çeşitlerin hasadı başladı. Fiyatların hasatla düşmesi bekleniyor"

DENİZ ÇİÇEK/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patates ve soğan fiyatlarının düşüşü için hasat döneminin beklediğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde Niğde'nin Altunhisar, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar, Bursa'nın İnegöl bölgelerinde başlayacak hasatla fiyatlar normal seviyelere iner." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine, patates ve soğan fiyatlarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Market raflarındaki kuru soğan ve patates fiyatlarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 5-6 liraya kadar yükselmesinin ülke gündemini meşgul ettiğine dikkati çeken Bayraktar, kışlık patatesin, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bunun da depo ömrünü azaltması nedeniyle piyasadan daha erken çekildiğini söyledi.

- "Hastalık verimi düşürdü"

Bayraktar, depodaki patatesin bitmesinin ardından erkenci çeşitlerin piyasaya sürülmeye başlandığına işaret ederek, "Halihazırda arz Adana, Hatay ve İzmir illerimizden sağlanıyor. Patates üretiminde Adana yüzde 5, Hatay yüzde 3,1, İzmir yüzde 8,3 pay alıyor. Bu dönemde arz kısıtlı bir alandan, kısıtlı miktarda temin ediliyor. Ayrıca, Adana ve Hatay'da hasadın sonuna gelindi. Bu duruma, Hatay'da hastalık nedeniyle patatesteki verimlilik düşüşüyle Ödemiş'te ekim alanlarındaki daralma da eklenince fiyatlarda artış yaşandı." diye konuştu.

Fiyatlardaki artışın geçici olduğunu vurgulayan Bayraktar, artan hava sıcaklıklarıyla hasadın 15 gün öne geldiğini bildirdi. Bayraktar, Afyonkarahisar'da az da olsa hasadın başladığını dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde Niğde'nin Altunhisar, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar, Bursa'nın İnegöl bölgelerinde başlayacak hasatla fiyatlar normal seviyelere iner. Patateste piyasaya sürülen ürünle birlikte fiyatlar 5 liradan 3,5 liraya, bazı yerlerde 2 liraya kadar gerilemiştir. Suriye'den getirilen patatesin de fiyat düşüşünde belli oranda etkisi vardır. Patates fiyatları her ne kadar marketlerde 2-3,5 lira dolaylarında seyretse de üreticide 1,6-1,8 lira bandındadır. Üreticilerimiz sözleşmeli üretim yapan fabrikalar ve büyük tüccarların düşük fiyat baskısıyla karşı karşıya kalmışlardır. Beklentimiz, önümüzdeki günlerde daha da artacak hasatla üreticimizin alıcılara karşı korunmasıdır."

- "Ekim alanlarındaki daralma etkili oldu"

Soğanda ise Adana ve Hatay'da hasadın sonuna yaklaşıldığını, ekim alanlarındaki daralmayla birlikte fiyatların artış gösterdiğini belirten Bayraktar, "Amasya'da erkenci çeşitlerin hasadı başlamıştır. Fiyatların hasatla düşmesi beklenmektedir." diye konuştu.

Bayraktar, soğan ve patateste fiyat istikrarı sağlanması için yapılması gerekenlere işaret ederek, "Üreticinin etkin bir şekilde ekonomik örgütlenmesi sağlanmalı, üretim planlaması yapılmalı. Üretim Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre belirlenmeli, üretimin fazla olduğu yıllarda ihracat desteği düzenli ve zamanında verilmeli, üretim maliyetleri düşürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye genelinde talep var

Öte yandan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilen patateslerin Ankara'daki marketlerde satılmaya başlanması, bu ürünün fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.

Patatesler 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren Ankara'daki marketlerde 1,95 liradan satışa sunulurken, 3,6 lira civarında olan ürünün kilogram fiyatı 2 lira civarına indi.

Patatesler, 5 marketin 250 şubesinde satışa sunulurken, bu marketler arasında Carrefour ve Migros gibi büyük marketlerin yanı sıra Ankara'nın yerel marketleri Çağdaş, Yunus, Şekerciler, Akyurt ve Gimsa da yer aldı. Türkiye genelindeki büyük zincir marketlerden de patates talebinin bulunduğu ancak bölgeden getirilen ürünün henüz talebi karşılayacak miktarda olmadığı belirtildi. Şu ana kadar bölgeden 400 tonun üzerinde ürün getirildi.

Patatesler, gelecek hafta da İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illere ulaştırılacak.

Patates stoklarının ortaya çıkması için başlatılan uygulama, yerli üreticinin korunması için fiyatın normal seviyelere gelmesiyle sonlandırılacak.

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Patates soğan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayrak

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