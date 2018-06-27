"Patates ve soğan fiyatları düşecek"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, gerek üretimdeki daralma, gerek sektör içi ve dışı depolama nedeniyle patates ve soğan fiyatlarında bir artış görüldüğünü belirterek, "Yeni ürünün çıkmasıyla fiyatlar düşecek." dedi.

Çandır, ATB'nin haziran ayı olağan meclis toplantısında, iş dünyasının üretmeye, kalkınmaya ve Türkiye'yi güçlendirmeye her zaman motive olduğunu söyledi.

Bir yıldır dünya ticaretinde herkesi yakından ilgilendiren köklü bir dönüşüm yaşandığını aktaran Çandır, Antalya'nın tarım sektörünün ihracat odaklı bir sektör olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın dövize bağımlılığının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Çandır, ürettikleri ve ticaretini yaptıkları malların fiyatlarının maliyetlere göre değil, değişen piyasa koşullarına göre oluştuğunu bildirdi.

Çandır, zorlukları kararlılıkla aştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Güncel ve gerçekçi bir envanter yapıldığında sektörümüzün geleceğiyle ilgili doğru stratejiler belirlenecektir. Bu stratejilere dayalı üretim planlamaları hazırlanıp uygulanabilecek ve bu planlamalar kapsamında etkili destek-teşvik programları hazırlanabilecektir. Meslek komiteleri patates ve soğan fiyatlarının aşırı yükseldiğini tespit etti. Fiyat artışının temeli, üretimin azalması, viral ve bakteriyal hastalık oranın artması, sektör içi ve dışı stokların artmasından kaynaklanmaktadır. Domates üretiminde yaşanan tuta sorunuyla ilgili toplu şekilde mücadele etmek gerekiyor. Gerek üretimdeki daralma, gerek sektör içi ve dışı depolama nedeniyle patates ve soğan fiyatlarında bir artış görüldü. Yeni ürünün çıkmasıyla fiyatlar düşecek. Çünkü patateste yaygın bir ihracat söz konusu değil."

