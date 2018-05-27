FİNANS

Patatesi bıraktı, çilekle yüzü güldü

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 10:32 | Son Güncelleme

NİĞDE’de fasulye ve patates üretimini bırakıp Genç Çiftçi Projesi’nden aldığı destekle 2 yıl önce çilek üretimine başlayan Elif Ünal (35), iyi para kazandıklarını söyledi.

Patatesi bıraktı, çilekle yüzü güldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de fasulye ve patates üretimini bırakıp Genç Çiftçi Projesi’nden aldığı destekle 2 yıl önce çilek üretimine başlayan Elif Ünal (35), iyi para kazandıklarını söyledi.
Ulukışla ilçesi İmrahor köyünde 7 dekar alanda çilek üretimi yapan Elif Ünal, 7 ayda 30 ton çilek hasadı yapmayı planladıklarını belirtti. Ünal, "Çilekten aldığımız parayı hiçbir şeyde görmedik. Çok güzel satış yapıyoruz, fiyatı da iyi. Fasulye ektik, hiçbir şey anlayamadık. Patates ektik, hiçbir şey anlayamadık. Para etmedi. Çilek çok güzel satışı var. Günlük ortalama bin 500 TL kazanıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çok güzel bir yatırım. 7 dekar alanda başladığımız üretimi, seneye 14 dekara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman, son yıllarda Niğde’de çilek üretiminin arttığını söyledi. Kahraman, "Son yıllarda ilimizin Ulukışla, Altunhisar ve Çamardı ilçelerinde çilek üretimi alanlarını genişletiyoruz. Böylece ilimizin ekonomisine değer katmaktayız” diye konuştu.

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Patatesi bıraktı, çilekle yüzü güldüPatatesi bıraktı, çilekle yüzü güldüPatatesi bıraktı, çilekle yüzü güldüPatatesi bıraktı, çilekle yüzü güldü

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