Patateste üretici fiyatı düşüşe geçti

"Tabii hükümetimiz de haklı olarak denge unsuru olması açısından ithalatı düşünebilir ama geçen hafta 2,5 lira olan üretici fiyatı şu an 2 liraya geriledi. Fiyat düşüşünde ithalat açıklamalarının etkisi oldu, diğer bölgelerdeki hasatın gelmesiyle fiyat normal seviyeye inecek. Nevşehir, Niğde, Afyon Sandıklı, Bursa İnegöl, Konya, Kayseri gibi patates ambarı olan büyük arazilerde hasat 10-15 güne kadar başlayacak. Bu nedenle de ithalata gerek kalmaz diye düşünüyorum."

- "Zam haberleri üreticiyi üzdü"

Patates üreticisi Ali Bozkan da ürünün fiyatının marketlerde 6-7 liraya çıkmasının fırsatçıların işi olduğunu, zam haberlerinin üreticiyi üzdüğünü söyledi.

Bozkan, "Üreticiler olarak bu fiyatları görünce şaşırıyoruz. Şu anda tarlada hasat ettiğimiz ürünün fiyatı 1,5 ile 2 lira arasında, bu en fazla 2,5 liraya çıktı. Bunun markette, pazarda teraziye konulunca 6 liraya çıkmasından rahatsızız. Burada büyük bir fırsatçılık var. Bundan 6 ay önce tarlada 50 kuruşa satılan patatesin fiyatı nasıl oldu da bir anda katlandı. Artık hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak bir düzenlemenin yapılması gerekiyor." dedi.

