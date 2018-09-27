FİNANS

Patateste üretim az olmasına rağmen fiyat artışı beklenmiyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

KONYA Ziraat Odası Başkanı Prof.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, patates üretiminin geçen yıla oranla az olmasına rağmen haziran ayında görülen artışın tekrar yaşanmayacağını, buna göre kilo fiyatının 2 lira ve altında seyredeceğini söyledi. Patates fiyatları geçen haziran ayında kilosu 6 liraya kadar yükselmesi üzerine düşmesi için patates ithal edildi. Konya Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ülkemizde bu yıl gerçekleşen patates üretimi değerlendirdi. Ülkemizde 1 ila 1.2 milyon hektar alana patates ekimi gerçekleştiğini belirten Soylu, yılda 4 ila 5 milyon ton arasında da üretim yapıldığını belirtti. Sadece 2016 yılında 6 milyon ton patates üretiminin gerçekleştiğini ifade eden Soylu, geçen yıla oranla 500 ila 600 bin ton arasında üretimde azalma olduğunu vurguladı. Üretimde azalmaya rağmen fiyatta artış beklenilmediğini ifade eden Soylu, şunları söyledi: ''Bu yıl ülkemizde patates üretiminin 4 milyon ile 4,2 milyon civarında olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıla göre 500 ila 600 bin ton azalma söz konusu; ancak son zamanlarda piyasaya baktığınız zaman patates fiyatının 2 lira civarında olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıl da bu yıl olduğu gibi 1,5 milyon hektar civarında bir ekim alanı olduğu takdirde, patates bu yılki fiyatlar civarında seyreder hatta bir miktar aşağıda bile seyredebilir." Arz- talebe göre fiyatların değişiklik gösterdiğini belirten Soylu, ''Yıllar itibariyle 300-400 bin dekarlık bir ekim alanındaki bir oynama ister istemez üretimin arz -talep ilişkisine göre de fiyatların artmasına, eksilmesine neden oluyor. Bu yıl tufanda, üretim ve sahil bölgelerinde özellikle İzmir Ödemiş yörelerindeki sıkıntılardan dolayı ilk sezon üretim biraz düşük kaldı. Daha sonra devreye İç Anadolu Bölgesi, Konya Bölgesi girince piyasadaki ürün bolluğu artmaya başladı" dedi. ÜRETİM PLANLAMASININ YAPILMASI GEREKİYOR Ülkede her ürün için ayrı bir üretim planlamasının yapılmasının gerektiğini de belirten Soylu, "Her sezon üretim planlamasının farklı olması, ülkemiz geleceği açısından patates üretimi ve tüketimi açısından en büyük tehdit. Örneğin bu yıl fiyatlar makul seviyede seyrederken seneye ekim alanında ciddi bir artış oluyor. Bu sefer arz fazlalığından eğer tüketimde yeterince gerçekleşmemişse fiyatlar düşüyor. Buda ister istemez fiyat dengesizliğinden dolayı bir sonraki yıl tekrar ekim alanlarının azalmasına neden oluyor. O yüzden ülkemiz için sağlıklı anlamda 1,5 ila 1,6 milyon hektar civarında bir patates ekim alanı ve 5 milyon ton civarında bir patates üretimi ülkemizde fiyatların makul seviyede değer bulmasının karşılığı olacaktır." diye konuştu. PATATES İTHALATI SEMBOLİKTİ Prof. Dr. Soylu, haziran ayında fiyatların artmasıyla gerçekleşen patates ithalatının sembolik, olduğunu ve hiçbir ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Soylu, "Bu yılın başında depolardaki patateslerin tüketilmesi için tüketim çağrısı yapılıyordu. Ama iki ay sonra depolardaki ürün bitince bir anda fiyatlar fırladı. O yüzden bunlara sebebiyet vermemek açısından sağlıklı bir üretim planlamasıyla, ülkemizin ihtiyacı olan üretim miktarını gerçekleştirip fiyat istikrarı sağlamak hem çiftçimiz açısından hem halkımız açısından son derece önemli. Geçen sezon yapılan patates ithalatı o sembolik bir şeydi. Çok bir patates ithal edilmedi. Sadece o bir hafta, 15 günlük dönemde piyasada öyle bir dalga oluştu. Aslında oradan gelen patates hiçbir açığı kapatacak derecede bir patates değildi. Burada esas olan bir ürünün, makul değerinin çok üzerinde değerlendiği zaman bu çiftçimizin de, halkımızın da aleyhine oluyor. Bir ürünün hakkı neyse fiyatların da o civarda seyretmesi gerekiyor'' dedi.

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