FİNANS

Patateste yüzde 10 indirim

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

TOHUM Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında, patatesin depodan çıkış fiyatına yüzde 10 indirim yaptıklarını açıkladı.

Patateste yüzde 10 indirim

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- TOHUM Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında, patatesin depodan çıkış fiyatına yüzde 10 indirim yaptıklarını açıkladı. Bazı çiftçiler ile Nevşehir’in Kavak beldesindeki kayadan oyma soğuk hava depolarının sahiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen indirime, Türkiye genelindeki tüm parakende firmaların da katılması istendi.
Kavak beldesinde kayadan oyma soğuk hava deposunda toplanan üreticiler ve depocular adına açıklama yapan Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, son günlerde soğan fiyatlarının gündemde olduğunu ancak daha önce de patates fiyatlarının hep tartışıldığını ifade etti. Yıldırım, "Bir yıl tüketici fiyatlarının yüksekliği, diğer yıl üretici fiyatlarının düşüklüğü ile gündem olan patates ürününün cefakar çiftçileri, üreticileri, yetiştiricileri ve depocuları olarak bizler diyoruz ki, ülkemiz tarımı için, milli ekonomimiz için, tüketicilerimiz için, elimizi bir kez daha taşın altına koyuyoruz. Sadece cefakar değil vefakar olduğumuzu da gösteriyoruz. Üreticilerim ve depocularımızın destekleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca başlatılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca desteklenen ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı İndirim Kampanyası’na biz de katılıyoruz. Bu kapsamda patatesimizi bugünden itibaren yüzde 10 indirimli olarak satışa sunuyoruz. Bu indirime tüm perakendeci firmalarımıza, en geniş şekilde katılım için çağrıda bulunuyoruz. Bu indirimler, Türk ekonomisine, tarımına ve çiftçimize hayırlı olsun" diye konuştu.
'STOKÇULUK DEĞİL, DEPOCULUK YAPIYORUZ'
Son günlerde soğan fiyatlarının artışı dolayısıyla alınan önlemler kapsamında stokçuluk ile depoculuğun birbirine karıştırıldığını da vurgulayan Ökkeş Yıldırım, şunları söyledi:
"Patates ve soğan gibi ürünlerin tamamı, hasat edildikten sonra piyasaya sürülemez. Mutlaka depolamak gerekir. Bu 100 yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. Ülkemizde yıllık ortalama 4,5 milyon ton patates üretilir. Bu ürünler, 6 ay tarladan sofraya gönderilir, geri kalan 6 ay ise depodan sevk edilir. Eğer tüm hasat aynı dönemde piyasaya sürülürse ikinci 6 ay bırakın 5 liraya, 10 liraya bile yiyecek patates bulamayız. Bu nedenle, stokçuluk ile depoculuğu lütfen karıştırmayalım."
Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit de Kapadokya bölgesinde toplam bin 200 kayadan oyma soğuk hava deposu bulunduğunu, buralarda çeşitli sınıflarda 1 milyon 200 bin ton patates depolandığını ve günlük 4-6 bin ton patatesin piyasaya sürüldüğünü bildirdi.

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Patateste yüzde 10 indirimPatateste yüzde 10 indirimPatateste yüzde 10 indirimPatateste yüzde 10 indirim

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