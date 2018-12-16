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Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

PATENT Genel Müdürü Erdem Kaya, teknoloji geliştikçe endüstri alanında da büyük atılımların olduğunu vurgulayıp, "Endüstriyel donanımlar geliştikçe bir artı bir eşittir iki yapmıyor.

Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- PATENT Genel Müdürü Erdem Kaya, teknoloji geliştikçe endüstri alanında da büyük atılımların olduğunu vurgulayıp, "Endüstriyel donanımlar geliştikçe bir artı bir eşittir iki yapmıyor. Oluşan sinerji ile çok daha ileri gidilebiliyor" dedi.
Sistem Global Danışmanlık tarafından KalDer Bursa Evi’nde ‘Dönüşüm ve Endüstri 4.0’ konulu panel düzenlendi. Sistem Global Danışmanlık CEO’su Hüseyin Karslıoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Grup Başkanı Erhan Küçüksüleymanoğlu, Patent Genel Müdürü Erdem Kaya ve Proente Otomasyon CEO’su Erçin Temel konuşmacı olarak katıldı.
Endüstrinin geleceğinin konuşulduğu panelde söz alan Konuşmacılardan Patent Genel Müdürü Erdem Kaya, sürekli yaşanan değişimlerin sonucunda dönüşümün de kendiliğinden geleceğini ifade edip, “Endüstri 4.0, aslında endüstri 3.0'la başlayan bilgisayar çağının dönüşümünü yansıtıyor. Endüstri 4.0 ile robotik, veri analitiği ve yapay zeka gibi kavramlar üzerinden fiziksel dünya, dijital dünya ile harmanlanıyor ve bu dönüşüm de Fikri Sınai Mülkiyet Hakları alanında önemli çıktılar üretmeye de başladı. Günümüzde endüstriyel operasyonlardaki donanımlar birbirine bağlanmış durumda çalışıyor. Böylelikle bu donanımlar sayesinde üretilen büyük miktardaki veri depolanıyor ve analiz edilebiliyor. Veri çeşitliliği ve miktarı arttıkça da buradan yapılacak çıkarımlar bize yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Endüstriyel donanımlar geliştikçe bir artı bir eşittir iki yapmıyor, oluşan sinerji ile çok daha ileri gidilebiliyor" şeklinde konuştu.
'ARTIK KÜÇÜK BALIK, BÜYÜK BALIĞI YİYECEK'
Sistem Global Genel Müdürü Karslıoğlu ise gelişen ‘Endüstri 4.0’ teknolojisi ile artık küçük balığın büyük balığı yiyebilecek fırsatlar yakaladığını ifade edip, "Artık teknolojinin yüksek hızla ilerlediği günümüzde küçük işletmeler de büyük işletmeler karşısında avantajlı konuma geldiler. Artık olağanın dışına çıkılabiliyor bu yeni ortamda. Küçük balık büyük balığı yutabiliyor" ifadelerini kulandı.
‘MAKİNELER KONUŞUYOR’
Proente Otomasyon CEO’su Erçin Temel de makinelerin artık üretim süreçlerinde birbirleriyle konuşur hale geldiğini belirtip, "İnsanların da makinelerle konuşması gerekiyor. Bu sadece basit ekranlardan çeşitli parametreleri check etmek ya da alarmlar durumunda, duruşlar anında onlara müdahale etmek değil. Yani gerçekten daha makine arızaya geçmeden bunun tahminlemesini yapabilmek ya da neresinin arıza yapacağını bilip, ilgili parçayı ilgili ülkeden getirtmek ve parça tam arıza yaptığında hemen hızlıca değiştirip üretime devam etmek büyük önem taşıyor. Bunlar makinelerle konuşmak anlamında yapılabilecek çalışmalardır. Sanayicilerimiz maalesef bu hatalara düşüyorlar ve makineler sustuğunda yeniden çalıştırmak için ciddi sıkıntılar çekebiliyorlar" dedi.

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Patent Genel Müdürü Kaya: Endüstriyel donanım arttıkça bir artı bir iki yapmıyor

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