FİNANS

Patlamayı engelleyen motorun yerlisi üretildi

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

Patlayıcı gaz, buhar ve toz bulunan ortamlarda kullanılan ve bu ortamlarda olası infilakların önüne geçen elektrik motorları olarak bilinen "exproof motor"un yerli üretimi gerçekleştirildi - İstanbul'da faaliyet gösteren ve yerli motorda geçen yıl seri üretime geçen firma, iç pazarın yanı sıra Bulgaristan, Belarus ve İtalya'ya da ürün gönderiyor - Firma yöneticilerinden Ceyda Mesut: - "İhracatımız az da olsa başladı ama önce iç piyasanın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Geçen yıl satışta bin adedi geçtik. Bu yıl artarak devam ediyor. Her ay 100 motorun üzerinde satış gerçekleştiriyoruz"

SİNAN BALCIKOCA - İstanbul'da 1977 yılından beri faaliyet gösteren, 80 ülkeye çeşitli modellerde motor ve pompa ihracatı gerçekleştiren bir firma, patlayıcı gaz, buhar ve toz bulunan ortamlarda kullanılan ve bu ortamlarda olası infilakların önüne geçen elektrik motorları olarak bilinen "exproof motor"un yerlisini üretti.

Bursa'daki bir fuara söz konusu ürünün tanıtımı için gelen firma yöneticilerinden Ceyda Mesut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asenkron, brülör, vibrasyon ve flanşlı motorlar ile devir daim pompalarının üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mesut, özellikle boryağ devridaim pompa imalatında iddialı olduklarını vurgulayarak, yaklaşık 80 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.

Yaklaşık 2 yıl önce exproof motor üretmeyi başardıklarını ve geçen yıl seri üretime geçtiklerini anımsatan Mesut, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk ve tek exproof motorlarını biz üretiyoruz. Exproof motorlar tehlikeli gaz ve tozlu ortamlardaki elektronik aletlerde kullanılıyor. İş güvenliği kapsamında yeni yönetmeliklerle bu motorların kullanımı zorunlu kılındı. Genelde mahsul ofislerinde tercih ediliyor. Eğer ortamda patlayıcı gaz varsa patlamanın klemens kutusunun dışına çıkmasını engelleyerek ortamın güvenliğini sağlamaktadır."

- "Yabancı markaya göre yarı yarıya ucuz"

Mesut, yerli exproof motor üretiminin çıkış noktasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim üretimimizde olan exproof pompa vardı ancak üzerindeki motor yabancı markaydı. Yerli üretici olmadığı için de bu motoru çok pahalıya alıyorduk. Bir gün artık dedik ki 'Bizim bunu üretmemiz gerekiyor.' Biz de bu ihtiyacı görerek üretime başladık. Yabancı bir markaya göre yarı yarıya daha ucuz üretim gerçekleştiriyoruz. Böylelikle maliyetimiz de düştü."

- "Bulgaristan, İtalya ve Belarus'a motor gönderdik"

Geçen yıl seri üretime geçtikleri motorda satışların iyi gittiğini anlatan Mesut, "İhracatımız az da olsa başladı ama önce iç piyasanın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Geçen yıl satışta bin adedi geçtik. Bu yıl artarak devam ediyor. Her ay 100 motorun üzerinde satış gerçekleştiriyoruz." dedi.

Mesut, şu an 2 farklı exproof motor üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Sadece fan üreticileri için bir motor daha çıkaracağız. Onun dışında motoru bizden alıp kendi fanlarını takarak ihraç gerçekleştiren müşterilerimiz de var. Bulgaristan, İtalya ve Belarus'a motor gönderdik. Diğer ürünlerin satışında Almanya, Danimarka, Finlandiya ve Fransa kuvvetliyiz. Bu pazarlara motor satmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Gençler geliştirdikleri oyunlarla 1.4 milyon lira yatırım aldıGençler geliştirdikleri oyunlarla 1.4 milyon lira yatırım aldı
BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlüBDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa exproof motor ihracat üretim yerli motor üretimi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Dolar ne kadar? 19 Aralık dolar yorumları

Dolar ne kadar? 19 Aralık dolar yorumları

Bireysel emeklilikte bu hesaba bakmadan sakın ayrılmayın

Bireysel emeklilikte bu hesaba bakmadan sakın ayrılmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İHKİB / Gültepe: Anadolu’daki fabrika binalarını TOKİ yapsın

İHKİB / Gültepe: Anadolu’daki fabrika binalarını TOKİ yapsın

Siber korsanların hedefinde sigorta, seyahat ve kamu sektörleri var

Siber korsanların hedefinde sigorta, seyahat ve kamu sektörleri var

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Yurtdışı müteahhitlikte hedef: 100 binin üzerinde istihdam

Yurtdışı müteahhitlikte hedef: 100 binin üzerinde istihdam

Gençler geliştirdikleri oyunlarla 1.4 milyon lira yatırım aldı

Gençler geliştirdikleri oyunlarla 1.4 milyon lira yatırım aldı

BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü

BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.