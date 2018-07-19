FİNANS

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 09:18 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan bu yana süren patlıcan kurutma işi, 600 ailenin geçim kapısı haline geldi.

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan bu yana süren patlıcan kurutma işi, 600 ailenin geçim kapısı haline geldi. Üretici Turgut Karaefe, "Ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp, dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60'ı ihraç edilirken, yüzde 40'ı ise iç piyasada değerlendiriliyor" dedi.
Sağlıklı yaşamı özendiren kentlerden Nazilli'den tüm dünyaya organik dolmalık kuru patlıcan, kurutulmuş kabak ve çeşitli sebzeler ihraç ediliyor. Özellikle 20 bin nüfuslu Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, tonlarca patlıcanı oyup kurutarak geçimini sağlıyor. Kadın ve erkekler, genç ve yaşlılar hep birlikte ev önünde patlıcanları oyarak, kurulan tezgahlarda ve apartman çatılarında kurutuyor. Tüm aile bireyleri, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Dolmalık kuru patlıcanlar ise dünyanın dört bir yanına ihracatçı firmalar tarafından gönderiliyor. Patlıcan oyma işinden kişi başına günlük olarak 30 ila 200 lira arasında yevmiye kazanılıyor.
Kuru dolmalık patlıcan üretimi yapanlardan Turgut Karaefe, "Artan talebi karşılayabilmek için kamyonlar dolusu satın aldığımız yaş patlıcanları, bu işle uğraşan ailelerin evlerine bırakıyoruz. 7'den 70'e herkes, oyma işleminden kurutma işlemine kadar aile içerisinde görev paylaşarak yapıyor. Genç kızlarımız çeyizlerini, kıyafetlerini ve çeşitli ihtiyaçlarını, patlıcan oyarak elde ettikleri gelirle karşılıyorlar. Son yıllarda hijyene ve doğallığa dikkat ederek oluşturduğumuz modern sistemlerle kurutma işlemini son derece sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Ürünlerin yurtiçi ve yurtdışına özenle ulaşmalarını sağlıyoruz. Güneşin doğal olarak kuruttuğu ve lezzet kattığı bu ürünleri, ulaşamayan büyükşehir ve yurtdışındaki gurbetçilere ulaştırmak için çalışıyoruz. Mahallemizde 6 kilometrelik bir hava koridoru var. Patlıcanlarımız bu koridor içerisinde sağlıklı bir şekilde kuruyorlar. Bize de bu koridoru dönemin kaymakamlarından Caner Yıldız öğretti. Şu anda Amerika'nın Silikon Vadisi varsa, Türkiye'de uzun yaşam şehrimiz olan Nazillimizin de patlıcan vadisi var" dedi.
YÜZDE 60'I İHRAÇ EDİLİYOR
Nazilli'de kurutulan patlıcanların tamamen tarla ürünü olduğunu patlıcan, biber, domates, bamya ve çeşitleri taze olarak iki ay dayanırken kuru olarak işlendiğinde ise en az 2 yıl saklanabildiğini belirten Karaefe, "Ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp, dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60'ı ihraç edilirken, yüzde 40'ı ise iç piyasada değerlendiriliyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlarPatlıcanı kurutup, ihraç ediyorlarPatlıcanı kurutup, ihraç ediyorlarPatlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
68. Hasat Bayramı68. Hasat Bayramı
EGD EGD "Ekonomi Basın Tarihi" kitabının ikincisini yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

68. Hasat Bayramı

68. Hasat Bayramı

EGD "Ekonomi Basın Tarihi" kitabının ikincisini yayınladı

EGD "Ekonomi Basın Tarihi" kitabının ikincisini yayınladı

Marmarabirlik, Köln'de lojistik merkez kuracak

Marmarabirlik, Köln'de lojistik merkez kuracak

Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.