FİNANS

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan bu yana süren patlıcan kurutma işi, 600 ailenin geçim kapısı haline geldi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan bu yana süren patlıcan kurutma işi, 600 ailenin geçim kapısı haline geldi. Üretici Turgut Karaefe, "Ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp, dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60'ı ihraç edilirken, yüzde 40'ı ise iç piyasada değerlendiriliyor" dedi.

Sağlıklı yaşamı özendiren kentlerden Nazilli'den tüm dünyaya organik dolmalık kuru patlıcan, kurutulmuş kabak ve çeşitli sebzeler ihraç ediliyor. Özellikle 20 bin nüfuslu Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, tonlarca patlıcanı oyup kurutarak geçimini sağlıyor. Kadın ve erkekler, genç ve yaşlılar hep birlikte ev önünde patlıcanları oyarak, kurulan tezgahlarda ve apartman çatılarında kurutuyor. Tüm aile bireyleri, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Dolmalık kuru patlıcanlar ise dünyanın dört bir yanına ihracatçı firmalar tarafından gönderiliyor. Patlıcan oyma işinden kişi başına günlük olarak 30 ila 200 lira arasında yevmiye kazanılıyor.

Kuru dolmalık patlıcan üretimi yapanlardan Turgut Karaefe, "Artan talebi karşılayabilmek için kamyonlar dolusu satın aldığımız yaş patlıcanları, bu işle uğraşan ailelerin evlerine bırakıyoruz. 7'den 70'e herkes, oyma işleminden kurutma işlemine kadar aile içerisinde görev paylaşarak yapıyor. Genç kızlarımız çeyizlerini, kıyafetlerini ve çeşitli ihtiyaçlarını, patlıcan oyarak elde ettikleri gelirle karşılıyorlar. Son yıllarda hijyene ve doğallığa dikkat ederek oluşturduğumuz modern sistemlerle kurutma işlemini son derece sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Ürünlerin yurtiçi ve yurtdışına özenle ulaşmalarını sağlıyoruz. Güneşin doğal olarak kuruttuğu ve lezzet kattığı bu ürünleri, ulaşamayan büyükşehir ve yurtdışındaki gurbetçilere ulaştırmak için çalışıyoruz. Mahallemizde 6 kilometrelik bir hava koridoru var. Patlıcanlarımız bu koridor içerisinde sağlıklı bir şekilde kuruyorlar. Bize de bu koridoru dönemin kaymakamlarından Caner Yıldız öğretti. Şu anda Amerika'nın Silikon Vadisi varsa, Türkiye'de uzun yaşam şehrimiz olan Nazillimizin de patlıcan vadisi var" dedi.

YÜZDE 60'I İHRAÇ EDİLİYOR

Nazilli'de kurutulan patlıcanların tamamen tarla ürünü olduğunu patlıcan, biber, domates, bamya ve çeşitleri taze olarak iki ay dayanırken kuru olarak işlendiğinde ise en az 2 yıl saklanabildiğini belirten Karaefe, "Ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp, dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60'ı ihraç edilirken, yüzde 40'ı ise iç piyasada değerlendiriliyor" dedi.

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
Antalya, turizmde 6 milyon bandını geçtiAntalya, turizmde 6 milyon bandını geçti
Doğu Karadeniz'in yeni tarım ürünü: SteviaDoğu Karadeniz'in yeni tarım ürünü: Stevia
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

İşçiye 5.434 lira tazminat

İşçiye 5.434 lira tazminat

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Altın Transfer Sistemi, Takasbank faaliyetleri kapsamına alındı

Altın Transfer Sistemi, Takasbank faaliyetleri kapsamına alındı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Diğer Haberler
Antalya, turizmde 6 milyon bandını geçti

Antalya, turizmde 6 milyon bandını geçti

Doğu Karadeniz'in yeni tarım ürünü: Stevia

Doğu Karadeniz'in yeni tarım ürünü: Stevia

SunExpress, Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en iyi tatil hava yolu seçildi

SunExpress, Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en iyi tatil hava yolu seçildi

İstanbullular başka kentlere, Ankara ve İzmirliler İstanbul'a taşınıyor

İstanbullular başka kentlere, Ankara ve İzmirliler İstanbul'a taşınıyor

Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.