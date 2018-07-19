Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan bu yana süren patlıcan kurutma işi, 600 ailenin geçim kapısı haline geldi. Üretici Turgut Karaefe, "Ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp, dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60'ı ihraç edilirken, yüzde 40'ı ise iç piyasada değerlendiriliyor" dedi.

Sağlıklı yaşamı özendiren kentlerden Nazilli'den tüm dünyaya organik dolmalık kuru patlıcan, kurutulmuş kabak ve çeşitli sebzeler ihraç ediliyor. Özellikle 20 bin nüfuslu Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, tonlarca patlıcanı oyup kurutarak geçimini sağlıyor. Kadın ve erkekler, genç ve yaşlılar hep birlikte ev önünde patlıcanları oyarak, kurulan tezgahlarda ve apartman çatılarında kurutuyor. Tüm aile bireyleri, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Dolmalık kuru patlıcanlar ise dünyanın dört bir yanına ihracatçı firmalar tarafından gönderiliyor. Patlıcan oyma işinden kişi başına günlük olarak 30 ila 200 lira arasında yevmiye kazanılıyor.