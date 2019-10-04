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'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

Dr.

'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

İSTANBUL, (DHA)- Dr. Can Pehlivanoğlu, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği'nin kuruluş aşamasında yeterli mal varlığı bulunmayan girişimcilerin finansmana ulaşmasının kolaylaşacağını belirtti. Pehlivanoğlu, bu tebliğin start-up'lara büyük destek olacağını söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul Kent Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Can Pehlivanoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada; kuruluş aşamasında yeterli mal varlığı bulunmayan girişimcilerin bu tebliğ ile finansmana ulaşmasının kolaylaşacağını belirtti. Yeni düzenlemenin girişimcilere ve ülke ekonomisine etkilerini değerlendiren Pehlivanoğlu, “Bu tebliğ ülkemizde girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve devamlılığının önündeki engellerin kaldırılması açısından son derece önemlidir” dedi.

HIZLI VE DÜŞÜK MALİYETLİ FİNANSMAN ERİŞİMİ

Dünyada ‘crowdfunding’ kavramıyla anılan kitle fonlamasının girişimcilerin projelerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları paraya internet üzerinden bireysel olarak yapılan yatırımlar vasıtasıyla ulaşmasını sağlayan alternatif finansman yöntemi olduğunu belirten Dr. Can Pehlivanoğlu, bu sistem sayesinde kuruluş aşamasında yeterli malvarlığı bulunmayan girişimciler bankalardan kredi temin etme, avantajsız koşullarla yatırımcı bulma ya da klasik halka arz süreçleri yerine hızlı ve düşük maliyetli şekilde finansmana erişim sağlayabildiklerini belirtti.

Günümüzde piyasa değeri milyonlara karşılık gelen birçok şirketin kuruluşunda kitle fonlamasının büyük payı bulunduğuna dikkat çeken Dr. Pehlivanoğlu, tebliğin ülkemizde girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve devamlılığının önündeki engellerin kaldırılması açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.

GİRİŞİMCİLERE AVANTAJ SAĞLIYOR

Dr. Can, paya dayalı kitle fonlamasının girişimcilere olan faydasını şu şekilde anlattı:

“Yeni düzenleme girişimcilerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayan platformların kuruluşu ile yatırımcı, girişimci ve platformlar arasındaki ilişkilerin ilkelerini ortaya koyarak kitle fonlaması sisteminin katılımcılarının hukuki güvenlik ve belirlilik içerisinde faaliyet göstermesini sağlıyor. Yatırımcılar açısından; yatırım süreci ve sonrasında yatırımları hakkında düzenli bilgi akışının temin edilmesi, toplanan fonun kullanımının toplanma amacına uyumu denetimi ve de ‘cayma hakkı’ güvencesiyle acele verilmiş yatırım kararlarından dönebilmeleri imkânı verilmiş olması önemli bir avantaj. Girişimciler açısından, başvurularının platformlarca gerekçelendirilerek değerlendirilecek olması keyfi uygulamaların önüne geçeceğinden teşvik edici bir faktör. Diğer yandan, platformların gerek yatırımcı gerekse girişimciler ile ilişkilerinin genel kurallarının oluşturulmuş olması platformların hukuki sorumluluklarının çerçevesini çizdiğinden bu alanda faaliyet göstermek isteyenler açısından rahatlatıcı bir etken durumunda.”

EKONOMİNİN GELİŞİMİ İÇİN START-UP KÜLTÜRÜ OLUŞMALI

Türkiye ekonomisinin gelişimi için start-up kültürünün oturması gerektiğini vurgulayan Dr. “Birçok fikrin aileden, arkadaşlardan veya profesyonel çevrelerden maddi ve manevi destek bulamaması sebebiyle daha başlayamadan sona erdiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla “start- up” olarak anılan yapılar gerek genç nüfusun gerekse yeni fikirlerin ülke ekonomisine entegrasyonuna imkân sağlaması açısından önem taşıyor. Yine bu yapıların kurguladığı yeni üretim metotları çoğu zaman ülke ekonomisinde yeni istihdam alanları yaratıyor, zamanla tedarikçiler, finansman kuruluşları ve yatırımcılar için karlılık vaat eden yeni imkânlar haline gelerek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlıyor” dedi

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