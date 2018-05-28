Paycell ile alışveriş yapan internet kazanacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell'in kullanıcıları kazanıyor. Paycell Kart ile alışveriş yapanlara her 1 TL'ye 5 MB internet hediye ediliyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, müşteriler biriktirdikleri MB'leri Paycell uygulaması içerisinden istedikleri zaman hatlarına tanımlayabilecek. .

Paycell çözümleri arasında ön ödemeli kart, mobil uygulama ve Turkcell faturasına yansıtarak ödeme yapabilme seçeneği bulunuyor. Müşterilerine bir telefon numarasıyla anında farklı ödeme yöntemleri sunan Paycell, tüm kredi kartlarını destekliyor ve tüm operatör kullanıcılarına hizmet veriyor.

Kullanıcılar Paycell Card alarak anlaşmalı noktalarda kart bilgilerini işyerleri ile paylaşmadan güvenli alışveriş yapabiliyor. Paycell uygulaması, daha lansmanı yapılmadan 1 milyondan fazla indirme rakamına ulaşırken, Paycell ön ödemeli kart satışı ise 200 bini geçti.

