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"Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" ile 100 milyon liralık iş hacmi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde alışverişin canlandırılması amacıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında yarın yapılacak çekilişin ardından belirlenecek 10 talihli, "Fiat Egea" sahibi olacak - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde son 4 yılda sürdürdüğümüz Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, bölgenin iş hacmine 100 milyon liranın üzerinde katkı sağladı"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde alışverişin canlandırılması amacıyla başlatılan "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri"nin, düzenlendiği 4 yılda kentin iş hacmine 100 milyon liranın üzerinde katkı sağladığı belirtildi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliğinin (BTÇH) desteğiyle, "Tarihin Mirası Alışverişin Alası" sloganıyla yapılan "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" sona erdi.

Etkinlik kapsamında tüketiciler, iki ay boyunca anlaşmalı iş yerlerinden 100 lira ve üzeri alışveriş karşılığında, Tüketici Güven Ofisleri'den 170 binden fazla çekiliş kuponu aldı.

Yoğun ilgi gören organizasyon kapsamında yarın BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek çekilişin ardından belirlenecek 10 talihli "Fiat Egea" sahibi olacak.

- "Organizasyon çarşıdaki sinerjiye büyük güç kattı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 7 asırlık geçmişiyle bölgeye canlılık katan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne her zaman önem verdiklerini belirtti.

Çarşının kent ekonomisinin en önemli merkezlerinden olduğuna işaret eden Burkay, "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yapısal düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. Çarşılarımızda Tüketici Güven Ofislerini kurduk. BTSO olarak Bursa'nın köklü tarihinin yakın tanığı olan bölgeye bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Burkay, çarşının hem kent tarihi hem de alışveriş kültürünün merkezi haline geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, çarşıdaki ticari hayata büyük katkı sağladı. Organizasyon çarşıdaki sinerjiye büyük güç kattı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde son 4 yılda sürdürdüğümüz Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, bölgenin iş hacmine 100 milyon liranın üzerinde katkı sağladı. Bursa iş dünyası temsilcileri olarak, kentimizin ticaret hayatının kalbinin attığı bölgemize yönelik değer katan çalışmaları sürdüreceğiz."

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım da Bursa esnafının Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'ne sahip çıktığını vurgulayarak, "Türkiye'de hiçbir çarşıda böyle büyük ödüllü bir organizasyon olmadı. Organizasyon, Bursa'da ticaretin kalbinin attığı çarşıda, bize büyük bir güç verdi." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş BTSO bursa

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