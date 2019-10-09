"Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" ile 100 milyon liralık iş hacmi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 7 asırlık geçmişiyle bölgeye canlılık katan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne her zaman önem verdiklerini belirtti.

Etkinlik kapsamında tüketiciler, iki ay boyunca anlaşmalı iş yerlerinden 100 lira ve üzeri alışveriş karşılığında, Tüketici Güven Ofisleri'den 170 binden fazla çekiliş kuponu aldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliğinin (BTÇH) desteğiyle, "Tarihin Mirası Alışverişin Alası" sloganıyla yapılan "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" sona erdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde alışverişin canlandırılması amacıyla başlatılan "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri"nin, düzenlendiği 4 yılda kentin iş hacmine 100 milyon liranın üzerinde katkı sağladığı belirtildi.

Çarşının kent ekonomisinin en önemli merkezlerinden olduğuna işaret eden Burkay, "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yapısal düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. Çarşılarımızda Tüketici Güven Ofislerini kurduk. BTSO olarak Bursa'nın köklü tarihinin yakın tanığı olan bölgeye bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Burkay, çarşının hem kent tarihi hem de alışveriş kültürünün merkezi haline geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, çarşıdaki ticari hayata büyük katkı sağladı. Organizasyon çarşıdaki sinerjiye büyük güç kattı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde son 4 yılda sürdürdüğümüz Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, bölgenin iş hacmine 100 milyon liranın üzerinde katkı sağladı. Bursa iş dünyası temsilcileri olarak, kentimizin ticaret hayatının kalbinin attığı bölgemize yönelik değer katan çalışmaları sürdüreceğiz."

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım da Bursa esnafının Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'ne sahip çıktığını vurgulayarak, "Türkiye'de hiçbir çarşıda böyle büyük ödüllü bir organizasyon olmadı. Organizasyon, Bursa'da ticaretin kalbinin attığı çarşıda, bize büyük bir güç verdi." ifadesini kullandı.

