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Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil talihlileri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil talihlileri belli oldu.

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil talihlileri belli oldu

BURSA,(DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil talihlileri belli oldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Alışveriş Günleri, Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgemizde 35 milyon liraya yakın iş hacmi oluşmasına katkı sağladı” dedi.
BTSO öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) işbirliğinde düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’, Bursa ekonomisinin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne ivme kazandırdı. Alışveriş Günleri, 4 bine yakın işyerinin yer aldığı, 850 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en eski ve en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden birisi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki esnafa da moral verdi.
OTOMOBİL HEDİYE EDİLDİ
Alışveriş Günleri’nin ardından merakla beklenen çekiliş de tamamlandı. Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen çekiliş, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından sıfır otomobillerin sahipleri belli oldu.
10 TALİHLİ SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİL KAZANDI
Anlaşmalı iş yerlerinden 100 lira ve üzeri alışveriş yaparak Tüketici Güven Ofisleri’den çekiliş biletlerini alan ve gerçekleştirilen çekilişin ardından otomobil kazanan asil talihliler Songül Karadağlı, Nuh Yağmur, Ayşenur Saydam, Aylin Uyanbay, Selma Makas, Erdal Canıbek, Muharrem Aydın, Samet Saygı, Fatma Alıç ve Rahmi Sani oldu.
35 MİLYON LİRALIK İŞ HACMİ
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Payitaht Çarşı Projesi ile Türkiye’nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan Bursa’nın tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşümün startını verdiklerini kaydetti. Kentin vitrini olan olan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde fiziki düzenlemeleri yerel yönetimlerle birlikte ortaklaşa sürdürdüklerini hatırlatan İbrahim Burkay, ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’ ile 2 yıl boyunca 50 milyon TL’lik iş hacmi sağlandığını hatırlatan İbrahim Burkay, bu yıl bu rakamın 35 milyon lirayı bulduğunu kaydetti. Başkan Burkay, “Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemde bizler de çarşı esnafımızın yanında olmayı sürdürdük. Alışveriş Günleri bölgemizin cazibesini artırdığı gibi esnafımıza büyük moral verdi” dedi.
'BÖLGENİN CAZİBESİ ARTTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'
"Tarihin Mirası Alışverişin Alası" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonun çarşı ve hanlar bölgesine ayrı bir canlılık kazandırdığını dile getiren Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası temsilcileri olarak kentimizin en önemli simgelerinden olan bölgemizin cazibesini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Alışveriş Günleri’ne katılan başta değerli esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, otomobil kazanan talihlileri de kutluyorum.” dedi.
Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödülleri kazanan talihlilerin ödülleri ise ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek törenle teslim edilecek.

FOTOĞRAFLI

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil talihlileri belli olduPayitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil talihlileri belli oldu

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