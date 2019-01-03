Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

İSTANBUL, (DHA) - Alışveriş verilerini inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada, pazar filesine olan talebin aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını açıkladı.

Plastik poşetlerde ücret uygulaması 1 Ocak'ta başladı. Yasaya göre plastik poşetler bundan sonra 25 kuruşluk fiyatla tüketicilere satılacak. Ücretsiz poşet veren işletmelere ise cezai işlem uygulanacak. Alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, pazar filesine talebin aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını duyurdu. Araştırmaya göre, en çok talep İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Balıkesir takip etti.

Pazar filesi, meyve ve sebzenin yanı sıra marketten alınan paketli gıdaların taşınmasında da naylon poşet yerine çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.



