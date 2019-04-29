Pazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin arttırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri ve mevzuat hakkında pazarcı esnafına yönelik eğitim programı başlattı. Yıl boyunca ülke genelinde gerçekleştirilecek ve stres ve öfke yönetimi konularını da içeren 'Pazarcı Esnafı Eğitim'nin ilki, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce otelde düzenlenen eğitime, Ankara'da faaliyet gösteren pazarcı esnafının yanı sıra İç Anadolu Bölgesi ve civar illerde faaliyette bulunan pazarcılıkla ilgili meslek kuruluşları temsilcileri katıldı. Bakan Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârların ekonominin temel taşı ve sosyal yapının omurgası olduğunu belirtti. Pazarcılığın önemine işaret eden Bakan Pekcan, "Pazarlarımız bizim sadece alışveriş yaptığımız yerler değil aslında. Toplumumuzda geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşattığımız mekânlar. Hayatımız için önemli bir iş yapmaktasınız. Bizler de vatandaşlarımıza hizmet götüren esnaf ve sanatkârlarımızın ne kadar önemli bir kesim olduğunun farkındayız, biliyoruz ve bakanlık olarak tüm çalışmalarımızla bunu önemle dikkate alıyoruz. 'Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımız gerçekleştiriyor ve bu doğrultuda esnaf ve sanatkârımızın karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve ticarette karşılaştıkları sorunların çözümü için diğer bakanlıklarımızla da koordineli çalışmalar yürütüyor ve esnaf ve sanatkarımızın her zaman arkasında bulunuyoruz ve bu vesileyle de bir çok düzenlemeyi de hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

'1 YIL SÜREYLE SİGORTALARINI HAZİNE ÖDEMEKTEDİR'

Bakan Pekcan, esnafın en büyük sıkıntısının işini büyütme ve geliştirmede krediye ulaşımı olduğunu belirtti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği sayesinde esnaf ve sanatkara 1 yıla kadar yüzde 4, 1 yıldan fazla ise yüzde 5 kredi faiziyle kredi kullanmalarına imkan tanıdıklarını söyleyen Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımıza araçlarının yenilenmesinde, yeni araç alımlarında ÖTV istisnası getirmiş bulunuyoruz. Emeklilik sonrası esnaflık faaliyetlerine devam eden esnaflarımızın sosyal güvenlik destek prim ödemelerini kaldırdık. Onlardan böyle bir kesinti yapılmıyor artık. Bunun dışında kültürel, geleneksel sanatlarımızı yapmaya devam eden, bunlarla ilgili esnaflık belgesi, ustalık belgesi bulunan esnaf ve sanatkârımıza faizsiz kredi kullanma imkânı tanımış bulunuyoruz. Bunların dışında genç girişimcilerimize de destek vermek amaçlı faaliyete geçtiklerinden itibaren 3 yıl içerisinde ve 75 bin liraya kadar olan kazançlarına gelir vergisi istisnası getirmiş bulunuyoruz. Yeni işe başlayan gençlerimizin 1 yıl süreyle sigorta primlerini hazine ödemektedir. Bunun yanı sıra esnaf ve sanatkârımızı basit usulde vergilendirmeye tabi tutan esnaf ve sanatkârımıza da 11 bin liraya kadar olan kazançlarına vergi istisnası getirmiş bulunuyoruz."

'STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİMİ' ANLATILACAK

Eğitim programı ile ilgili yapılan bilgilendirmede, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de sayıları yaklaşık 1 milyon 800 bini bulan esnaf ve sanatkarın yaklaşık 75 bininin pazarcılık mesleğinde yer aldığı hatırlatıldı. Esnaf ve sanatkarlar arasında yüzde 4’lük bir paya sahip olan pazarcı esnafının perakende sektöründe önemli bir role sahip olduğu belirtildi. Eğitimler ile müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin arttırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri hakkında farkındalık yaratılması ve mevzuat hakkında pazarcı esnafına bilgi verilmesi hedefleniyor. Yıl boyunca ülke genelinde gerçekleştirilecek eğitimlerde pazarcı esnafına Hal Yasası, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gibi ilgili mevzuatlar, tedarik ve lojistik hizmetleri, vergilendirme, müşteri ilişkileri ve pazarlama, kişisel gelişim, stres ve öfke yönetimi konularında eğitim verilecek.