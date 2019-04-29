FİNANS

Pazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin arttırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri ve mevzuat hakkında pazarcı esnafına yönelik eğitim programı başlattı.

Pazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin arttırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri ve mevzuat hakkında pazarcı esnafına yönelik eğitim programı başlattı. Yıl boyunca ülke genelinde gerçekleştirilecek ve stres ve öfke yönetimi konularını da içeren 'Pazarcı Esnafı Eğitim'nin ilki, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce otelde düzenlenen eğitime, Ankara'da faaliyet gösteren pazarcı esnafının yanı sıra İç Anadolu Bölgesi ve civar illerde faaliyette bulunan pazarcılıkla ilgili meslek kuruluşları temsilcileri katıldı. Bakan Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârların ekonominin temel taşı ve sosyal yapının omurgası olduğunu belirtti. Pazarcılığın önemine işaret eden Bakan Pekcan, "Pazarlarımız bizim sadece alışveriş yaptığımız yerler değil aslında. Toplumumuzda geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşattığımız mekânlar. Hayatımız için önemli bir iş yapmaktasınız. Bizler de vatandaşlarımıza hizmet götüren esnaf ve sanatkârlarımızın ne kadar önemli bir kesim olduğunun farkındayız, biliyoruz ve bakanlık olarak tüm çalışmalarımızla bunu önemle dikkate alıyoruz. 'Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımız gerçekleştiriyor ve bu doğrultuda esnaf ve sanatkârımızın karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve ticarette karşılaştıkları sorunların çözümü için diğer bakanlıklarımızla da koordineli çalışmalar yürütüyor ve esnaf ve sanatkarımızın her zaman arkasında bulunuyoruz ve bu vesileyle de bir çok düzenlemeyi de hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.
'1 YIL SÜREYLE SİGORTALARINI HAZİNE ÖDEMEKTEDİR'
Bakan Pekcan, esnafın en büyük sıkıntısının işini büyütme ve geliştirmede krediye ulaşımı olduğunu belirtti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği sayesinde esnaf ve sanatkara 1 yıla kadar yüzde 4, 1 yıldan fazla ise yüzde 5 kredi faiziyle kredi kullanmalarına imkan tanıdıklarını söyleyen Bakan Pekcan, şöyle devam etti:
"Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımıza araçlarının yenilenmesinde, yeni araç alımlarında ÖTV istisnası getirmiş bulunuyoruz. Emeklilik sonrası esnaflık faaliyetlerine devam eden esnaflarımızın sosyal güvenlik destek prim ödemelerini kaldırdık. Onlardan böyle bir kesinti yapılmıyor artık. Bunun dışında kültürel, geleneksel sanatlarımızı yapmaya devam eden, bunlarla ilgili esnaflık belgesi, ustalık belgesi bulunan esnaf ve sanatkârımıza faizsiz kredi kullanma imkânı tanımış bulunuyoruz. Bunların dışında genç girişimcilerimize de destek vermek amaçlı faaliyete geçtiklerinden itibaren 3 yıl içerisinde ve 75 bin liraya kadar olan kazançlarına gelir vergisi istisnası getirmiş bulunuyoruz. Yeni işe başlayan gençlerimizin 1 yıl süreyle sigorta primlerini hazine ödemektedir. Bunun yanı sıra esnaf ve sanatkârımızı basit usulde vergilendirmeye tabi tutan esnaf ve sanatkârımıza da 11 bin liraya kadar olan kazançlarına vergi istisnası getirmiş bulunuyoruz."
'STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİMİ' ANLATILACAK
Eğitim programı ile ilgili yapılan bilgilendirmede, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de sayıları yaklaşık 1 milyon 800 bini bulan esnaf ve sanatkarın yaklaşık 75 bininin pazarcılık mesleğinde yer aldığı hatırlatıldı. Esnaf ve sanatkarlar arasında yüzde 4’lük bir paya sahip olan pazarcı esnafının perakende sektöründe önemli bir role sahip olduğu belirtildi. Eğitimler ile müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin arttırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri hakkında farkındalık yaratılması ve mevzuat hakkında pazarcı esnafına bilgi verilmesi hedefleniyor. Yıl boyunca ülke genelinde gerçekleştirilecek eğitimlerde pazarcı esnafına Hal Yasası, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gibi ilgili mevzuatlar, tedarik ve lojistik hizmetleri, vergilendirme, müşteri ilişkileri ve pazarlama, kişisel gelişim, stres ve öfke yönetimi konularında eğitim verilecek.

FOTOĞRAFLI

Pazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimiPazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimiPazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimiPazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimi

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
IMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyorIMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor
'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor''Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor

İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı

Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı

IMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor

IMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor

'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'

'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'

Pirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanet

Pirelli lastiklerinin dünya üretimi Türk yöneticiye emanet

Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.