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Pazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyız

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Pazarcılar Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Çakman, "Herkes malını halden alsa domates bugün 1 lira ise herkes o fiyata alacak, yine herkes 1 lira 25 kuruşa satacak.

Pazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyız

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Pazarcılar Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Çakman, "Herkes malını halden alsa domates bugün 1 lira ise herkes o fiyata alacak, yine herkes 1 lira 25 kuruşa satacak. Ancak satıcı ile alıcı arasına komisyoncu girince fiyatlar oturmuyor. Bu komisyoncuların devletimize de zararı oluyor. Biz de bu tür komisyonculara karışıyız" dedi.
Türkiye Pazarcılar Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Çakman, Hal Yasası'nın işleyişinde sıkıntılar yaşandığını söyledi. Çakman, "Aslında 5957 sayılı Hal Yasası, 2010 yılında hazırlandı, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Ama maalesef hâlâ işlerlik kazanamadı. Hal Yasası bir an önce güncellenip yürürlüğe konulmalı. Bu yasanın işlerlik kazanabilmesi durumunda hem kayıt dışı önlenecek hem hal esnafı rahatlayacak hem de borsa orada oluşacak" diye konuştu.
Ürünlerin hal dışından da satın alınmasının piyasa koşullarını olumsuz etkilediğini belirten Çakman, şöyle konuştu:
"Herkes malını halden alsa domates bugün 1 lira ise herkes o fiyata alacak, yine herkes 1 lira 25 kuruşa satacak. Ancak satıcı ile alıcı arasına komisyoncu girince fiyatlar oturmuyor. Bu komisyoncuların devletimize de zararı oluyor. Haksız rekabet var, kayıt dışı var. Vergi mükellefiyeti olmadan ürün satıyorlar. Oysa bütün şehir girişlerinde denetim noktaları kuruldu. Bu yerler, sadece 5957 sayılı Hal Yasası'na istinaden faturaların denetlenmesi için kuruldu. Dolayısıyla kanun maddeleri uygulamaya girdiği an Hal Yasası'nda olan mevcut kanunlardan halkımız yararlanacak ve fiyatlara da tüketici lehine etki edecektir."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden komisyoncuların aradan kalkması gerektiği yönündeki açıklamasının çok doğru olduğunu ifade eden Mehmet Çakman, "Pazardaki fiyatların düşmesi için olması gereken de budur. Biz de bu tür komisyonculara karışıyız. Dışarıdan kayıt dışı çalışanların hale, pazara ürün getirip satması birtakım haksız rekabete sebebiyet veriyor. Vergi vermiyorlar, hiçbir masrafları, kayıtları yok. Bu konuda denetimler sıklaşırsa kayıt dışı engellenir, haksız rekabet ortadan kalkar" dedi.

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Pazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyızPazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyızPazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyızPazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyız

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