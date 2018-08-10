"Pazaryeri boncuğu" 7 milyon lira kazandıracak

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak tescillenen fasulyenin üretiminden bu yıl 7 milyon liralık gelir bekleniyor.

Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan araştırmaların ardından 2014 yılında tescil edilen ve o tarihten bu yana "Pazaryeri boncuğu" olarak satılan fasulye, İstanbul başta olmak üzere yakın il ve ilçelerden ilgi görüyor.

Pazaryeri'nde yaklaşık bin 800 dekar alanda üretilen fasulye, aroması, parlak görünüşü, kılçıksız oluşu dolayısıyla tercih ediliyor.

Pazaryeri Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde çiftçilerin fasulye ekimine yönelmeye başladıklarını belirtti.

Çevik, ilçede bin 500 dekar alanda fasulye yetiştirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sözleşmeli tarım modeline geçtik. Bu yıl özel bir firma ile 500 ton fasulye alımı için sözleme imzalandı. Yapılan sözleşme ile devlet birimlerimizde garantör durumundadır. Eskiden olduğu gibi sezon başında 5 lira fiyatla başlayıp 1 liraya düşmeyecek, çiftçi perişan edilmeyecek. Çiftçimiz de malının değerlenmesiyle çok memnun. Gelecek yıl fasulye ekiminin daha da artacağını ümit ediyoruz. Ülkemizin ve Pazaryeri ilçemizde tarımda daha iyi bir yere gelinmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Geçen yıl Pazaryeri ve köyleri yaklaşık bin 700 ton ürün çıkarmıştı, bu yıl da bu rekoltenin olacağı bekleniyor."