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"Pazaryeri boncuğu" 7 milyon lira kazandıracak

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak tescillenen fasulyenin üretiminden bu yıl 7 milyon lira gelir bekleniyor - Pazaryeri Tarım ve Orman Müdürü Hasan Çevik: - "Eskiden olduğu gibi sezon başında 5 lira fiyatla başlayıp 1 liraya düşmeyecek, çiftçi perişan edilmeyecek. Çiftçimiz de malının değerlenmesiyle çok memnun. Gelecek yıl fasulye ekiminin daha da artacağını ümit ediyoruz"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak tescillenen fasulyenin üretiminden bu yıl 7 milyon liralık gelir bekleniyor.

Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan araştırmaların ardından 2014 yılında tescil edilen ve o tarihten bu yana "Pazaryeri boncuğu" olarak satılan fasulye, İstanbul başta olmak üzere yakın il ve ilçelerden ilgi görüyor.

Pazaryeri'nde yaklaşık bin 800 dekar alanda üretilen fasulye, aroması, parlak görünüşü, kılçıksız oluşu dolayısıyla tercih ediliyor.

Pazaryeri Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde çiftçilerin fasulye ekimine yönelmeye başladıklarını belirtti.

Çevik, ilçede bin 500 dekar alanda fasulye yetiştirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sözleşmeli tarım modeline geçtik. Bu yıl özel bir firma ile 500 ton fasulye alımı için sözleme imzalandı. Yapılan sözleşme ile devlet birimlerimizde garantör durumundadır. Eskiden olduğu gibi sezon başında 5 lira fiyatla başlayıp 1 liraya düşmeyecek, çiftçi perişan edilmeyecek. Çiftçimiz de malının değerlenmesiyle çok memnun. Gelecek yıl fasulye ekiminin daha da artacağını ümit ediyoruz. Ülkemizin ve Pazaryeri ilçemizde tarımda daha iyi bir yere gelinmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Geçen yıl Pazaryeri ve köyleri yaklaşık bin 700 ton ürün çıkarmıştı, bu yıl da bu rekoltenin olacağı bekleniyor."

- Çiftçi malının değerlenmesinden memnun

Dereköylü üretici Ferdi Kınık ise bu yıl Pazaryeri ilçesi ve köylerinde sözleşmeli tarım uygulaması sayesinde topladıkları ürünlerin gerçek değerinde satıldığını, bu durumdan çok memnun olduklarını aktardı.

Üretici Nazmiye Şentürk de sözleşmeli tarım sayesinde topladıkları fasulyelerin 5 liradan alıcı bulması nedeniyle sevinçli olduklarını kaydetti.

Çiftçilerle tarım sözleşmesi yapan firmanın yetkilisi Fehmi Piliç de "Bu yıl Pazaryeri ilçesinde ilk defa sözleşmeli tarıma geçtik. Amacımız boncuk fasulyenin gerçek değerini bulması. Yaptığımız sözleşme ile fasulyeyi 3 kategoride değerlendiriyoruz. Birinci kaliteye kilo başına 5 lira, ikinci kaliteye 4 lira, üçüncü kaliteye ise 3 lira kilo başı para ödemekteyiz. İlk olarak 110 çiftçi ile sözleşme imzaladık. Bu rakam yaklaşık 500 dekar alana tekabül ediyor ve 500 ton fasulye alacağız." diye konuştu.

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Bilecik Sözleşmeli Tarım Sayesinde Çiftçinin Yüzü Gülüyor

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