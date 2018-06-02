"Pazaryeri boncuğu" ilçeye milyonlarca lira kazandırıyor

BİLECİK (AA) - İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulyeden bu yıl 9 milyon lira gelir bekleniyor.

Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan araştırmaların ardından 2014 yılında tescil edilen ve o tarihten bu yana "Pazaryeri boncuğu" olarak satılan fasulye, İstanbul başta olmak üzere yakın il ve ilçelerden ilgi görüyor.

Pazaryeri'nde yaklaşık bin 800 dekar alanda üretilen fasülye, aroması, parlak görünüşü, kılçıksız oluşu dolayısıyla tercih ediliyor.

Dereköylü üretici Remziye Arı, AA muhabirine, mayıs ayı başında ektikleri boncuk fasulyesini iplikleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Havalar güzel giderse bakımını iyi yaparsak inşallah güzel ürün alırız. Bu işler meşakkatli hele ramazan ayında daha zor oluyor öğlene kadar çalışıyor sonra bırakıyoruz." dedi.

Üretici Süleyman Tosun da bu yıl umutlu olduklarını kaydederek, "Direk aralarının çapasını yaptık, telleri gerdik bundan sonra gerekli su, gübre ve ilacına dikkat etmemiz gerekir. İyi bakarsak temmuz sonunda güzel ürün alırız inşallah. Geçen yıl 4 dekar alandan 5 ton ürün almıştım." diye konuştu.