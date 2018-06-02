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"Pazaryeri boncuğu" ilçeye milyonlarca lira kazandırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak tescillenen fasulyenin üretiminden bu yıl 9 milyon liralık gelir bekleniyor - Bilecik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş: - "Geçen yıl Pazaryeri ve köyleri yaklaşık bin 700 ton ürün çıkarmıştı bu yıl ise 2 bin ton bekleniyor"

BİLECİK (AA) - İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulyeden bu yıl 9 milyon lira gelir bekleniyor.

Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan araştırmaların ardından 2014 yılında tescil edilen ve o tarihten bu yana "Pazaryeri boncuğu" olarak satılan fasulye, İstanbul başta olmak üzere yakın il ve ilçelerden ilgi görüyor.

Pazaryeri'nde yaklaşık bin 800 dekar alanda üretilen fasülye, aroması, parlak görünüşü, kılçıksız oluşu dolayısıyla tercih ediliyor.

Dereköylü üretici Remziye Arı, AA muhabirine, mayıs ayı başında ektikleri boncuk fasulyesini iplikleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Havalar güzel giderse bakımını iyi yaparsak inşallah güzel ürün alırız. Bu işler meşakkatli hele ramazan ayında daha zor oluyor öğlene kadar çalışıyor sonra bırakıyoruz." dedi.

Üretici Süleyman Tosun da bu yıl umutlu olduklarını kaydederek, "Direk aralarının çapasını yaptık, telleri gerdik bundan sonra gerekli su, gübre ve ilacına dikkat etmemiz gerekir. İyi bakarsak temmuz sonunda güzel ürün alırız inşallah. Geçen yıl 4 dekar alandan 5 ton ürün almıştım." diye konuştu.

Bilecik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş ise üreticilerin giderek bu ürüne yöneldiğini, halen bölgede 550 ailenin bin 800 dekar alanda fasulye yetiştirdiğini anlattı. Yoldaş, şunları kaydetti:

"Geçen yıl dekar başına bin kilogram ürün alınmıştı. Bu yıl yağışların yeterli seviyede olması ve barajların yüzde 90 doluluk oranına ulaşması sonucu toplam ürün beklentimiz dekar başına bin 100 kilogram. Çiftçilerimizin yüzde 80'i Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, yüzde 50'si de tarım sigortalıdır. Mayıs ayında ekimi ve iplemesi yapılan Pazaryeri boncuğunun temmuz sonlarına doğru hasadı yapılmaktadır. Erken ekimi yapılan ve piyasaya erken çıkan ürün çok rağbet gördüğünden kilogramı 5 liradan alınıyor. Bu yıl sözleşmeli fasulye üretimi yapılacağından çiftçilerimiz günler öncesinden kilo fiyatını öğrendiler. Eskiden olduğu gibi sezon başında 5 lira fiyatla başlayıp 1 liraya düşmeyecek, çiftçi perişan edilmeyecek."

Üreticilerin bu uygulamayla mağdur olmadığını belirten Yoldaş, "Fasulye üretiminden bölgeye geçen yıl yaklaşık 7 milyon lira para girdi. Bu yıl ise sözleşmeli ekim yapılacağı için bu rakamın 9 milyon liraya kadar çıkacağını umuyoruz. Geçen yıl Pazaryeri ve köyleri yaklaşık bin 700 ton ürün çıkartmıştı bu yıl ise 2 bin ton bekleniyor." dedi.

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