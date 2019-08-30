FİNANS

Pazaryeri şirketleri İstanbul'da buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

International Classified Marketplace Association 2019 Sonbahar Konferansı bu yıl sahibinden.com'un desteğiyle 24-25 Ekim'de Türkiye'de gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - International Classified Marketplace Association (ICMA) 2019 Sonbahar Konferansı 24-25 Ekim'de sahibinden.com'un desteğiyle Türkiye'de düzenlenecek.

sahibinden.com'un açıklamasına göre, online pazaryerlerini uluslararası arenada bir araya getirerek, şirketlerin birbirileriyle olan iletişimini ve deneyim paylaşımını destekleme amacıyla kurulan ICMA, İstanbul'da toplanacak.

Bu kapsamda düzenlenecek "En İyi Uygulamaların Paylaşımı Konferansı", 24-25 Ekim'de Hilton İstanbul Bosphorus'ta 32 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek. İki gün boyunca oturumların, panellerin ve tartışma gruplarının düzenleneceği etkinlikte vasıta, emlak, iş ilanları, alışveriş ve diğer tüm ilan kategorilerinde atölye çalışmaları yer alacak.

Daha önce Budapeşte, Malta, Viyana, Amsterdam, Berlin, Tallinn, Bern ve Köln'de düzenlenen konferans, sahibinden.com'un desteğiyle Kasım 2012'nin ardından ikinci kez İstanbul'da gerçekleşecek. Kayıtların 24 Ekim'e kadar devam edeceği konferansa katılım için başvurular ICMA'nın internet adresinden yapılabilecek.

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