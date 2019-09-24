FİNANS

Pegasus, 2019 Avrupa İş Ödülleri'nde "ulusal kazanan" seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Pegasus bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen 2019 Avrupa İş Ödülleri kapsamında 150+ milyon Avro Cirolu Dijital Teknoloji Ödülü kategorisinde ulusal kazanan oldu

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, dünyanın en büyük iş yarışmalarından ve Avrupa iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında ulusal kazanan olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 33 ülkeden 120 binin üzerinde şirketin aralarında iş liderleri, politikacılar ve akademisyenlerin de olduğu bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada ulusal kazanan seçilen Pegasus, yarışmanın son aşamasında Türkiye'yi temsil eden şirketler arasında yer alıyor.

Pegasus yetkilileri, son jüri değerlendirme turunu tamamlamak ve genel kategori kazananlarının açıklanacağı gala seremonisine katılmak üzere 3-4 Aralık tarihlerinde Polonya'nın Varşova şehrinde olacak.

Pegasus, dünyanın en büyük iş yarışmalarından biri olan ve bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında 150+ milyon Avro Cirolu Dijital Teknoloji Ödülü kategorisinde ulusal kazanan olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık şu ifadeleri kullandı:

"Pegasus Hava Yolları olarak 2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşüm çerçevesinde internet sitemizden operasyonel süreçlerimize kadar birçok alanda dijital çözümler ürettik. Bu yepyeni ve teknolojik bakış açısıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde, tüm dünyada en prestijli iş ödülleri arasında yer alan bir yarışmada özellikle dijital teknoloji alanında ulusal kazanan seçilmek bizim için çok anlamlı. 3-4 Aralık tarihlerinde Varşova'da yarışmanın son jüri değerlendirme turu gerçekleştirilecek. Biz de ülkemizi gururla temsil edeceğiz."

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nebati: 2023 hedeflerine ulaşacağızHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nebati: 2023 hedeflerine ulaşacağız
Antalya'da turfanda kivi hasadı başladıAntalya'da turfanda kivi hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pegasus Hava Yolları

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

Bakanlıktan 'IMF ile gizli görüşme' açıklaması

Bakanlıktan 'IMF ile gizli görüşme' açıklaması

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Yüzde 70'i tamamlandı

Yüzde 70'i tamamlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nebati: 2023 hedeflerine ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nebati: 2023 hedeflerine ulaşacağız

Antalya'da turfanda kivi hasadı başladı

Antalya'da turfanda kivi hasadı başladı

Finansal hizmetler güven endeksi Eylül’de 9.6 puan yükseldi (2)

Finansal hizmetler güven endeksi Eylül’de 9.6 puan yükseldi (2)

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (4)

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (4)

Ali Özgentürk eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı

Ali Özgentürk eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı

Garanti BBVA GM Binası LEED Platinum Sertifikası aldı

Garanti BBVA GM Binası LEED Platinum Sertifikası aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.