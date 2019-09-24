İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, dünyanın en büyük iş yarışmalarından ve Avrupa iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında ulusal kazanan olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 33 ülkeden 120 binin üzerinde şirketin aralarında iş liderleri, politikacılar ve akademisyenlerin de olduğu bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada ulusal kazanan seçilen Pegasus, yarışmanın son aşamasında Türkiye'yi temsil eden şirketler arasında yer alıyor.

Pegasus yetkilileri, son jüri değerlendirme turunu tamamlamak ve genel kategori kazananlarının açıklanacağı gala seremonisine katılmak üzere 3-4 Aralık tarihlerinde Polonya'nın Varşova şehrinde olacak.

Pegasus, dünyanın en büyük iş yarışmalarından biri olan ve bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen 2019 Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards) kapsamında 150+ milyon Avro Cirolu Dijital Teknoloji Ödülü kategorisinde ulusal kazanan olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık şu ifadeleri kullandı: