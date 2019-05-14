Pegasus, 4 ayda 9,07 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yolcu sayısı, yılın ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 9,07 milyona geriledi.

Pegasus'un bu yılın nisan ayı ile ocak-nisan dönemine ilişkin trafik verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, şirketin, 2018 yılının ocak-nisan döneminde 9,29 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın ilk 4 ayında yüzde 2,4 azalarak 9,07 milyona geriledi. Söz konusu dönemde Pegasus'un yolcu sayısı, iç hatlarda yüzde 13 düşerek 5,06 milyon, dış hatlarda ise yüzde 17,1 artışla 3,96 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin yolcu doluluk oranı, 4 aylık dönemde 0,5 puanlık azalışla yüzde 85,2 oldu.

Pegasus, nisan ayında ise toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azalışla 2,37 milyona oldu.

