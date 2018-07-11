Pegasus 6 ayda 14,4 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yolcu sayısı, Ocak-Haziran 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artarak 14,4 milyona yükseldi.
Pegasus'un 2018'in haziran ayı ve ocak-haziran dönemine ilişkin trafik verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Buna göre, şirketin, geçen yılın 6 ayında 12,63 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018'in aynı döneminde yüzde 13,9 yükselişle 14,39 milyon ulaştı.
Aynı dönemde Pegasus'un yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 14,2 artışla 8,93 milyon, dış hatlarda yüzde 11,9 artışla 5,25 milyon olarak gerçekleşti.
Şirketin yolcu doluluk oranı da 6 aylık dönemde 2,9 puanlık artışla yüzde 85,4 oldu.
Pegasus, haziran ayında ise toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artırarak 2,56 milyona çıkardı.
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