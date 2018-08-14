Pegasus, 7 ayda 17,3 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yolcu sayısı, Ocak-Temmuz 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,8 artarak 17,3 milyona yükseldi.

Pegasus'un, 2018'in temmuz ayı ve ocak-temmuz dönemine ilişkin trafik verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Buna göre, şirketin, geçen yılın 7 ayında 15,35 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 17,32 milyona ulaştı.

Aynı dönemde Pegasus'un yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 12,9 artışla 10,58 milyon, dış hatlarda ise yüzde 11,5 artışla 6,41 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin yolcu doluluk oranı da 7 aylık dönemde 2,8 puanlık artışla yüzde 86 oldu.

Pegasus, temmuzda ise toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artırarak 2,93 milyona çıkardı.

