Pegasus Hava Yolları yılın ilk 8 ayında 20 milyon yolcu barajını geçti

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-Pegasus Hava Yolları yılın ilk 8 ayında yolcu sayısını yüzde 12 artırarak 20 milyon 290 bin yolcuya hizmet verdi

Pegasus, 2018'in Ağustos ayı ve Ocak-Ağustos dönemine ilişkin trafik verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Yapılan açıklamada 2018 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 12 artarak 20 milyon 290 bin olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ise 2,5 puan artarak yüzde 86.4 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcusu sayısı 12 milyon 170 bin, dış hat yolcu sayısı ise 7 milyon 670 bin olarak gerçekleşti. İç hat doluluk oranı yüzde 89'u geçerken, dış hat doluluk oranı yüzde 82'ye ulaştı.

AĞUSTOS AYINDA YOLCU DOLULUK ORANI YUZDE 89

Şirketin yaptığı açıklamada, Ağustos ayında yolcu doluluk oranı yüzde 89'a ulaştı. Pegasus Hava Yolları Ağustos ayında 2 milyon 980 bin yolcuya hizmet verdi. Bu dönemde iç hatlarda 1 milyon 590 bin yolcuya hizmet verilirken dış hatlarda ise 1 milyon 250 bin yolcuya hizmet verildi. İç hat yolcu doluluk oranı ise yüzde 90 olarak gerçekleşti.

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