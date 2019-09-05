FİNANS

Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

PEGASUS  Hava Yolları ve Yöntem Araştırma'nın 'Göklerdeki Memnuniyet' adlı araştırma projesi Memnun Baykuş dalında Altın Baykuş Ödülü'ne layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları'na Altın Baykuş Ödülü

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- PEGASUS Hava Yolları ve Yöntem Araştırma'nın 'Göklerdeki Memnuniyet' adlı araştırma projesi Memnun Baykuş dalında Altın Baykuş Ödülü'ne layık görüldü.

Yöntem Araştırma tarafından Pegasus Hava Yolları için gerçekleştirilen 'Göklerdeki Memnuniyet' adlı araştırma projesi, memnuniyeti en iyi ölçen araştırma projelerinin yarıştığı Memnun Baykuş dalında Altın Baykuş Ödülü'nü kazandı. Gerçekleştirilen ödül töreninde ödülü Pegasus Hava Yolları adına Misafir Deneyimi Müdürü Demet Yarkın aldı. Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen yarışmada, gerek araştırma tasarımındaki inovatif yaklaşım, gerekse de müşteri memnuniyetini tüm süreçleri ile düzenli, eksiksiz ve sürdürülebilir bir şekilde ölçmedeki başarısı ile ödül kazanan proje, bu başarıyı aynı zamanda Pegasus Hava Yolları'nın araştırma bulgularını ve Yöntem'in aksiyon önerilerini başarılı stratejilere dönüştürerek Türkiye'de havayolu taşımacılığı alanında yeniliklere imza atması ile de yakaladı. Böylelikle Pegasus Hava Yolları, Baykuş ödüllerinin verilmeye başlandığı 2013 yılından bu yana ödül kazanan ilk özel havayolu firması oldu.

UÇUŞ DENEYİM ANKETİ YAPILDI

Pegasus Hava Yolları, yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerine katılmış tüm misafirlere anket gönderimi yapılarak elde edilen veriler değerlendiriliyor. 23 Haziran tarihinde başlayan uygulama halen devam ediyor. Bugüne kadar 200 binden fazla veri değerlendirilerek analiz edildi. Yapılan bu uygulama Türkiye Araştırma Derneği tarafından ödüle layık görüldü.

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