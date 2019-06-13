Pegasus Havayolları personel arıyor, yeni ilanlar da yayınlandı

Gökhan Artan / İstanbul, 13 Haziran (DHA)-Filoya katılacak yeni uçaklarla beraber bu yıl 1000 kişiye daha istihdam yaratmayı planlayan Pegasus Havayolları yetiştirmek üzere başta pilot adayı olmak üzere birçok birime personel arıyor.

Pegasus Havayolları'nın pilot adayı ilanına üniversite mezunları büyük ilgi gösterirken ilana şimdiye kadar 7 binden fazla başvuru yapıldı. Pilot adayları eğitim maliyetlerini, ikinci pilot olarak şirket de işe başladıkları ilk aydan itibaren maaş kesintisi ile ödeyecek.Başvurusu kabul edilen adaylar eğitimlerini tamamladıklarında first officer (ikinci pilot) olarak uçuşlara başlayacak. Pegasus Havayolları, pilot adayı dışında Güç Sistemleri Mühendisi, Flight Dispatcher Trainees, Kıdemli Süreç ve İş Geliştirme Mühendisi, Uçak Sistemleri Mühendisi, Grup Satış Uzmanı,Uçuş ve Yer Eğitim Yöneticisi, Kıdemli Yer Ekipman Bakım Onarım Uzmanı, Ücretlendirme ve Yan Hakları Uzmanı,Muhasebe Destek Elemanı, İş Analisti, Kalite Mühendisi, Simülatör Teknisyeni, Misafir İlişkileri Ofis Destek Elemanı, Uçak Mühendisi, Mekanik Teknisyeni alımıyla ilgili de ilana çıktı.İlanlara iş başvurularının yapıldığı bir web sitesi aracılığı ile başvuruluyor.