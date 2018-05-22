Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Pegasus Havayolları, misafirlerine tüm uçuşlarına özel sonbahar kampanyası başlattı.

Pegasus Hava Yolları, sonbahar sezonunu biletlerini flypgs.com ve mobil kanallarında satışa açıyor. Sonbaharı farklı ülkelerde karşılamak isteyenler, biletlerini 22-24 Mayıs tarihleri arasında flypgs.com veya Pegasus mobil uygulamasından almaları halinde 27 Eylül- 27 Ekim tarihleri arasına özel yüzde 30 indirim fırsatı yakalıyor. Kampanya Kıbrıs hariç tüm hatlar için geçerli olacak.

Pegasus’un 38’si yurt içinde, 70’i yurt dışında olmak üzere 41 ülkedeki toplam 108 uçuş noktası ve kampanyalarıyla ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşabiliyor.

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