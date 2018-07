Pegasus’a insan kaynakları alanında iki uluslararası ödül

İSTANBUL, (DHA)- PEGASUS Hava Yolları, insan kaynakları alanında dünyanın en önemli ödülleri arasında yer alan HR Excellence Awards ve The Peer Awards For Excellence’tan birincilikle döndü.

Yarışmada, “Denizaşırı başvurular arasından seçilen en iyi İK (İnsan Kaynakları) stratejisi” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olan Pegasus, eş zamanlı olarak The Peer Awards For Excellence Yarışması'nda da “İnsan ve Performans Yönetimi” kategorisinde “Değişimi en etkili yöneten şirket”ödülüne layık görüldü.

HR Excellence Awards ödüllerine, değişen iş ve pazar dinamikleri karşısında, hayata geçirdiği organizasyonu yeniden yapılandırma süreçleri, kariyer mimarisi ve yetenek yönetimi çalışmaları, yedekleme planları, eğitim, gelişim ve çalışan bağlılığı faaliyetleri ile başvuran Pegasus, dünyadan ve Türkiye’den pek çok önemli marka ile yarışarak birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Pegasus diğer birincilik ödülünü ise İK alanında en prestijli uluslararası ödül programlarından birisi olan The Peer Awards For Excellence’da kazandı. Başvuruların “etkili, inovatif ve ilham veren” boyutları dikkate alınarak değerlendirildiği The Peer Awards kapsamında Pegasus, insan ve performans yönetimi kategorisinde “Değişimi en etkili yöneten şirket”olarak belirlendi.