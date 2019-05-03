FİNANS

Pegasus’a Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Pegasus’a Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülü

İSTANBUL (AA) - Pegasus, Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülleri kapsamında Müşteri Deneyimi ve Müşterinin Sesi kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket 14 farklı ülkeden 40 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülleri (International Business Excellence Awards) kapsamında Müşteri Deneyimi ve Müşterinin Sesi (Customer Experience & Voice of Customer) kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Başvuru yaptığı kategorinin yanı sıra 22 kategorinin toplamında en yüksek puanı alarak Overall adı verilen kategoride de 1. olan Pegasus, 2 ödül birden alarak Türkiye’ye döndü.

Pegasus Hava Yolları adına ödülü Misafir Deneyimi Müdürü Demet Yarkın ve ekibi aldı.

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Pegasus

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