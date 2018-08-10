Pegasus'tan Kurban Bayramı için ek seferler

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi ve dışı seferlerini artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, 17 Ağustos-3 Eylül döneminde yurt içinde 108 ve Kıbrıs'a 20 olmak üzere toplam 128 ek sefer düzenleyecek.

Pegasus Hava Yolları, uzun Kurban Bayramı ve sonrasında gelen 30 Ağustos nedeniyle tatillerini birleştiren misafirlerine ek seferleriyle destek olacak.

Yurt içinde, İstanbul Sabiha Gökçen’den Adana, Dalaman, Bodrum, Antalya, Hatay hatları başta olmak üzere 108 ek sefer düzenlenecek.

Pegasus, Kıbrıs Ercan Havalimanı'ndan ise İstanbul Sabiha Gökçen, Adana, Hatay, İzmir, Gaziantep ve Ankara’ya ek seferler düzenleyecek.

