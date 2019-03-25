FİNANS

Pegasus’tan yeni yurt dışı hatları

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Riyad ve Manchester’a, Trabzon’dan ise Amman’a direkt uçuşlarını başlatıyor - Yeni Trabzon-Amman hattının biletleri 119,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Riyad hattının biletleri 109,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Manchester hattının biletleri ise 69,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Pegasus, Trabzon’dan Amman’a, Sabiha Gökçen’den Riyad’a ve Manchester’a uçmaya başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor. Ankara, Antalya ve İzmir’den uçtuğu Amman’a 28 Mayıs itibariyle Trabzon’dan da direkt seferler başlatacak olan Pegasus, Sabiha Gökçen’den Riyad’a 29 Mayıs ve yine Sabiha Gökçen’den Manchester’a 1 Temmuz itibarıyla uçmaya başlayacak.

Yeni Trabzon-Amman hattının biletleri 119,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Riyad hattının biletleri 109,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Manchester hattının biletleri ise 69,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Trabzon-Amman uçuşları, Trabzon Havalimanı’ndan Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’na salı, perşembe ve pazar günleri saat 22.30’da, Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 01.45’te düzenlenecek.

Sabiha Gökçen-Riyad uçuşları, Sabiha Gökçen’den Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na haftanın her günü saat 00.05'te, Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e yine haftanın her günü saat 05.25'te düzenlenecek. Sabiha Gökçen-Manchester uçuşları ise Sabiha Gökçen’den Manchester Havalimanı’na pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri saat 09.30'da, Manchester Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e de yine aynı günlerde saat 12.40’ta düzenlenecek.

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