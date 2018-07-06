FİNANS

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları, 17 Temmuz’dan itibaren Antalya-Erbil arasında haftanın 3 günü, 20 Temmuz’dan itibaren ise Antalya ile Lübnan’ın başkenti Beyrut arasında haftanın dört günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)-Pegasus Hava Yolları, 17 Temmuz’dan itibaren Antalya-Erbil arasında haftanın 3 günü, 20 Temmuz’dan itibaren ise Antalya ile Lübnan’ın başkenti Beyrut arasında haftanın dört günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

Pegasus Hava Yolları, Antalya-Erbil ve Antalya-Beyrut hatlarını uçuş ağına ekledi. Antalya’dan Erbil’e haftada üç gün düzenlenecek karşılıklı seferlerin ilki 17 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Misafirler, Antalya ile Erbil arasında düzenlenecek seferler için biletlerini 149,99 USD’den başlayan fiyatlarla satın alabiliyor.

Antalya’dan Beyrut’a haftanın dört günü düzenlenecek karşılıklı seferlerin ilki ise 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Bu seferler için de biletleri 89,99 USD’den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün oluyor.

Pegasus’un Erbil-Antalya-Erbil uçuşları Salı, Cuma ve Pazar günleri; Antalya-Beyrut uçuşları ise karşılıklı olarak Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri düzenlenecek.

ANTALYA'DAN 30 DİREKT SEFER

Pegasus Hava Yolları; Antalya’dan yurt içinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul Sabiha Gökçen, Kayseri, Malatya, Trabzon’a; yurt dışında ise Amman, Amsterdam, Berlin, Beyrut, Cenevre, Düsseldorf, Erbil, Hamburg, Hannover, Kıbrıs-Ercan, Kopenhag, Köln, Leipzig, Münih, Nürnberg, Oslo, Paris-Charles De Gaulle, Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv, Viyana ve Zürih olmak üzere toplam 30 noktaya direkt seferler düzenliyor.

Misafirler, biletlerini www.flypgs.com, mobile.flypgs.com, Pegasus’un Mobil Uygulamaları ve acente kanalları aracılığıyla satın alabiliyor.

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