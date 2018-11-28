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Pegasus'un destekleyeceği ilk 10 proje fikri seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 13:02 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: - "Gençlerin kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak hedefiyle değerli iş ortaklarımızla yürüttüğümüz bu proje kapsamında çok faydalı fikirler hayata geçirilecek. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz"

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları'nın hayata geçirdiği Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında desteklenecek ilk 10 proje fikri belirlendi.

Pegasus Hava Yolları'nın açıklamasına göre, şirketin, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin ilk başvuru dönemi 270 başvuruyla sona erdi.

Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen ve 18-29 yaş aralığındaki gençleri kapsayan proje kapsamında www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden alınan başvuruların teknik değerlendirmesi projenin Değerlendirme Kurulu tarafından yapıldı. Kurul, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 270 başvuru arasından desteklenecek 10 toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikri seçti.

Şubata kadar hayata geçirilecek 10 proje kapsamında; 45 genç bir şehirden başka bir şehre seyahat ederek toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini gerçekleştirecek.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin ilk başvuru süreci kapsamında; 45'i sivil toplum kuruluşları ve 225'i gençlik gruplarından olmak üzere toplam 270 proje fikri başvurusu alındı. Başvurular Türkiye'nin 41 farklı ilinden gerçekleştirildi. 394 kadın ve 344 erkek olmak üzere toplamda 738 genç; toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirleriyle projeye başvuru yaptı.

İzmir, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Antalya olmak üzere 46 farklı ilde proje fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençler; ağırlıklı olarak eğitim, çevre kirliliği, ayni yardım, kültür-sanat, sağlık, kültürel miras, engelli hakları, hayvan hakları ve toplumsal cinsiyet konularında fikirlerle projeye başvurdu. Yapılan proje fikri başvurularının hedef kitleleri ise çocuklar, gençler, kadınlar, engelli bireyler, yaşlılar ve mülteciler oldu.

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- "Gençlerin ilgisi geleceğe daha da umutlu bakmamızı sağlıyor"

Açıklamada projenin ilk başvuru süreciyle ilgili görüşleri yer alan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Genç fikirlere destek şart" diyerek başladıkları sosyal sorumluluk projelerinin ilk başvuru döneminde toplam 270 başvuru almalarının kedilerini çok mutlu ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından başvuru aldıklarını kaydeden Nane, "Gençlerin kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak hedefiyle değerli iş ortaklarımızla yürüttüğümüz bu proje kapsamında çok faydalı fikirler hayata geçirilecek. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil Toplum için Destek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyesi Kerim Paker ise, bugüne kadar verdikleri fon destekleri ile birçok STK'yı desteklediklerini bildirdi.

Paker, "Bu projede ise gençlerin toplumsal fayda sağlayacak hareketlilik projelerine destek olmak için yola çıktık ve ilk dönem birçok farklı alanda başvuru görmek bizi heyecanlandırdı. Gençlerin sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisi, bizim geleceğe daha da umutlu bakmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TOG Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Beyazova da, vakfın hayata geçirdiği bütün projelerde gençleri odağına aldığını ve gençlerin girişimci ruhunu desteklemeyi hedeflediğini vurguladı.

Gençlere inanan, gençliğin gücüne yatırım yapan kurumlarla iş birliği yapmanın kendilerini heyecanlandırdığını aktaran Beyazova, "Bu proje kapsamında da gençlerden pek çok farklı alanda ve çok farklı temalarda sosyal sorumluluk projesi fikri başvurusu aldık. Gençlerden gelen fikirlerin tamamı oldukça yaratıcı ve keyifliydi." ifadelerini kullandı.

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- Desteklenecek proje fikirleri

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane'nin de aralarında bulunduğu Proje Değerlendirme Kurulu, Sivil Toplum için Destek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyesi Paker, TOG Yönetim Kurulu Üyesi Beyazova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatoş Karahasan, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler olmak üzere 6 üyeden oluşuyor.

Yarınlara Uçuyoruz projesi kapsamında, ilk başvuru döneminde 10 ve ikinci başvuru döneminde 10 olmak üzere toplam 20 proje fikri desteklenecek. İkinci başvuru dönemi, 2019 Ocak'ta başlayacak. Projenin ilk etabında desteklenecek proje fikirleri şu şekilde sıralandı:

"Barış Köpüğü, Bir Uçtan Bir Uca - Yazdan Kışa, Çer Çöp De Bizle Uçsun, Daha Eşit Yarınlar İçin Uçuyoruz / İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER), Gençlerle Çatışma Çözümleme / Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği - Şiddetsizlik Merkezi, İlmek İlmek, Müzik Aracılığıyla Eşit Haklar / Mehmet Selim Baki Barış İçin Müzik Vakfı, Quidditch ile Uçuyoruz!, Sen Yeter ki Gülmek İste, Çubuk Kraker'in Yolculuğu / Anlatan Eller Derneği."

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