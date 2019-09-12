FİNANS

Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı filoya katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: -"Yeni nesil çevreci motorlara sahip, ACF (Airbus Cabin Flex) konfigürasyonlu A321 Neo tipi uçaklarımız çevresel ayak izlerini azaltacak" -"2024 yılının sonuna kadar filomuza katacağımız yeni uçaklarımız, bu potansiyeli ortaya çıkarmada bize itici bir güç olacak"

İSTANBUL(AA) - Pegasus Hava Yolları, 2012 yılında sipariş ettiği ve verildiği tarih itibarıyla Türk sivil havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük sipariş olan 100 uçaklık Airbus siparişinin ilk A321 neo tipi uçağını filosuna kattı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül’de teslim alınan TC-RBA tescilli yeni A321 Neo uçağa, Pegasus’un filoya yeni katılan uçaklara çalışanların kız çocuklarının isimlerini verme geleneği sürdürülerek “Asem Zümra” adı verildi.

- "Dijital dönüşümümüz çerçevesinde yenilikçi uygulamalarımıza her geçen gün bir yenisini ekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Pegasus Hava Yolları olarak, filolarını yeni nesil çevreci uçaklarla genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "2024 yılına kadar filomuzun yarısını oluşturmasını hedeflediğimiz Airbus A320 ailesinin en büyük üyesi olan A321 Neo tipi uçaklarımızın ilkini teslim almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Yeni nesil çevreci motorlara sahip, ACF (Airbus Cabin Flex) konfigürasyonlu A321 Neo tipi uçaklarımız çevresel ayak izlerini azaltacak.” ifadelerini kullandı.

Misafirlerinin seyahat deneyimini mükemmelleştirmenin şirket olarak en öncelikli hedeflerinden olduğunu dile getiren Nane, “Dijital dönüşümümüz çerçevesinde yenilikçi uygulamalarımıza her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Filomuza katılan yeni uçaklarımızla da misafirlerimize keyifli bir uçuş deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Teslim aldığımız ilk A321 Neo uçağımız 239 koltuk kapasitesi ile filomuzdaki diğer uçaklarımızdan farklılaşıyor. Türkiye’nin büyük bir turizm potansiyeli olduğunu hepimiz biliyoruz. 2024 yılının sonuna kadar filomuza katacağımız yeni uçaklarımız, bu potansiyeli ortaya çıkarmada bize itici bir güç olacak. Biz de Pegasus olarak bu güçle ve yenilikçi teknolojilerle geliştirdiğimiz örnek uygulamalarımızla, ülkemizin turizm alanındaki büyümesinin en büyük destekçilerinden olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- Yeni A321 Neo çevresel ayak izlerini azaltıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Pegasus’un yeni A321 Neo’su, yeni nesil çevreci motorları sayesinde çevresel ayak izlerini azaltıyor.

Airbus tarafından üretilen orta menzil tek koridorlu uçak ailesine en son eklenen A321 Neo tipi uçaklar, ailenin en büyük üyesi konumunda bulunuyor.

Sahip oldukları yeni nesil LEAP-1A motorların teknik özellikleri sayesinde, gerek havaalanları ve yaşam yerleri gerekse kabin içine olan etkisi dikkate alındığında önceki modellere göre en az yüzde 50 daha sessiz olan A321 Neo’ların yıllık karbon salınımları da çok daha az olarak gözlemleniyor.

A321 Neo’larda kanat uçlarında yapılan modifikasyonlarla birlikte, önceki modellere göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcuİstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu
Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar krediÇin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
A321 Neo Pegasus

En Çok Okunan Haberler

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Türkiye'de ikinci olacak! 2020'de tamamlanacak

Türkiye'de ikinci olacak! 2020'de tamamlanacak

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.