FİNANS

Pegasus’un İstanbul - Dammam uçuşları başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları, 6 Haziran'dan itibaren İstanbul ile Suudi Arabistan'ın Dammam şehri arasında haftanın her günü karşılıklı seferler düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 6 Haziran'dan itibaren İstanbul ile Suudi Arabistan'ın Dammam şehri arasında haftanın her günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul'dan Dammam'a haftanın her günü düzenlenecek seferlerin ilki 6 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Misafirler, İstanbul ile Dammam arasında düzenlenecek karşılıklı seferler için biletlerini 173,99 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

Pegasus'un Dammam'a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftanın her günü 00:05'te, Dammam Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise her gün 05:00'te düzenlenecek.

Dammam seferlerinin başlamasıyla birlikte Pegasus'un uçtuğu ülke sayısı 42'ye toplam uçuş noktası ise 109'a yükseldi.

Suudi Arabistan'ın doğu bölümünün başkenti Dammam, aynı zamanda Basra Körfezi'nin önemli bir limanı ayrıca Riyad ve Cidde'den sonra üçüncü en büyük Suudi şehri olma özelliğini taşıyor.

- Pegasus Dammam'ı 65 noktaya bağlıyor

Pegasus, Dammam'ı İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden iç hatlarda Adana, Amasya Merzifon, Ankara, Antalya, Balıkesir Edremit, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gazipaşa Alanya, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van olmak üzere 25 noktaya, dış hatlarda ise Amsterdam, Atina, Barselona, Basel, Belgrad, Berlin, Bologna, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Cenevre, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kharkiv, Kıbrıs Ercan, Kopenhag, Köln, Londra, Lviv, Lyon, Madrid, Marsilya, Milan Bergamo, Moskova, Münih, Oslo, Paris, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Stokholm, Stuttgart, Tel Aviv, Tiran, Üsküp, Viyana, Zaporijya ve Zürih olmak üzere 40 noktaya bağlantılı uçuruyor.

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Pegasus Hava Yolları

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