Pegasus'un İstanbul-Maskat uçuşları başlıyor

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 3 Temmuz'dan itibaren İstanbul ile Umman'ın başkenti Maskat arasında haftanın 3 günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları’nın yeni uçuş noktası Maskat oldu. İstanbul’dan Maskat’a haftanın 3 günü düzenlenecek seferlerin ilki 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Misafirler, İstanbul ile Maskat arasında düzenlenecek karşılıklı seferler için biletlerini 119,99 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

Pegasus'un Maskat'a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 21.40'ta, Maskat Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 04.40'ta düzenlenecek.

İstanbul-Maskat seferleri, 15 Temmuz itibarıyla da haftada 4 frekansa çıkarılacak.

Maskat seferlerinin başlamasıyla birlikte Pegasus'un uçtuğu ülke sayısı 43'e, toplam uçuş noktası ise 110'a yükseldi.

Umman'ın başkenti Maskat, aynı zamanda ülkenin en büyük kenti. Umman Körfezi kıyısında bulunan Maskat ve çevresinde yapılacak aktiviteler arasında dalış ve 4x4 araçlar ile çöl safarisi ilk sıralarda yer alıyor.

