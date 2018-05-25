Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın, Dammam şehrine haftanın her günü karşılıklı sefer düzenleyecek.

Pegasus Havayolları’nın yeni uçuş noktası Suudi Arabistan’ın Dammam şehri oldu. İstanbul’dan Dammam’a haftanın her günü düzenlenecek seferlerin ilki 6 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Misafirler, İstanbul ile Dammam arasında düzenlenecek karşılıklı seferler için biletlerini 173,99 USD’den başlayan fiyatlarla satın alabilir.

Pegasus’un Dammam’a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan haftanın her günü 00:05’de; Dammam Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise her gün 05:00’te düzenlenecek.

Dammam seferlerinin başlamasıyla birlikte Pegasus’un uçtuğu ülke sayısı 42’ye toplam uçuş noktası ise 109’a yükseldi. Suudi Arabistan’ın doğu bölümünün başkenti Dammam, aynı zamanda Basra Körfezi’nin önemli bir limanı ayrıca Riyad ve Cidde’den sonra üçüncü en büyük Suudi şehri olma özelliğini taşıyor. Kral Abdul Aziz Limanı Basra Körfezinin en geniş limanı unvanını elinde bulunduruyor.