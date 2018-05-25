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Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 11:50 | Son Güncelleme

Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan  Suudi Arabistan'ın, Dammam şehrine haftanın her günü karşılıklı sefer düzenleyecek.  Pegasus Havayolları’nın yeni uçuş noktası Suudi Arabistan’ın Dammam şehri oldu.

Pegasus’un Suudi şehri Dammam'a seferleri başlıyor

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın, Dammam şehrine haftanın her günü karşılıklı sefer düzenleyecek.

Pegasus Havayolları’nın yeni uçuş noktası Suudi Arabistan’ın Dammam şehri oldu. İstanbul’dan Dammam’a haftanın her günü düzenlenecek seferlerin ilki 6 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Misafirler, İstanbul ile Dammam arasında düzenlenecek karşılıklı seferler için biletlerini 173,99 USD’den başlayan fiyatlarla satın alabilir.

Pegasus’un Dammam’a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan haftanın her günü 00:05’de; Dammam Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise her gün 05:00’te düzenlenecek.

Dammam seferlerinin başlamasıyla birlikte Pegasus’un uçtuğu ülke sayısı 42’ye toplam uçuş noktası ise 109’a yükseldi. Suudi Arabistan’ın doğu bölümünün başkenti Dammam, aynı zamanda Basra Körfezi’nin önemli bir limanı ayrıca Riyad ve Cidde’den sonra üçüncü en büyük Suudi şehri olma özelliğini taşıyor. Kral Abdul Aziz Limanı Basra Körfezinin en geniş limanı unvanını elinde bulunduruyor.

PEGASUS DAMMAM'I 65 NOKTAYA BAĞLIYOR

Pegasus, Dammam’ı İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden iç hatlarda Adana, Amasya Merzifon, Ankara, Antalya, Balıkesir Edremit, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gazipaşa Alanya, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van olmak üzere 25 noktaya; dış hatlarda Amsterdam, Atina, Barselona, Basel, Belgrad, Berlin, Bologna, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Cenevre, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kharkiv, Kıbrıs Ercan, Kopenhag, Köln, Londra, Lviv, Lyon, Madrid, Marsilya, Milan Bergamo, Moskova, Münih, Oslo, Paris, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Stokholm, Stuttgart, Tel Aviv, Tiran, Üsküp, Viyana, Zaporijya ve Zürih olmak üzere 40 noktaya bağlantılı uçuruyor.

Misafirler, Pegasus’un İstanbul-Dammam uçuşları için biletlerini www.flypgs.com, mobile.flypgs.com, Pegasus’un Mobil Uygulamalarıve acente kanalları aracılığıyla satın alabilir.

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